SOCIETAT
La Fundació 'la Caixa' reforça el suport a la infància vulnerable
El programa CaixaProinfància acompanya més de 380 infants i adolescents a Tarragona durant el 2025
La Fundació 'la Caixa' ha reforçat al llarg del 2025 el seu compromís amb la infància en situació de vulnerabilitat a Tarragona a través del programa CaixaProinfància, que ha acompanyat més de 380 infants i adolescents amb suport educatiu, social i familiar per evitar que la manca de recursos limiti les seves oportunitats de futur.
El programa, actiu des del 2007, actua allà on la desigualtat colpeja amb més força i ofereix serveis de reforç educatiu, activitats d’oci i temps lliure, acompanyament psicosocial i suport a les famílies. Aquesta intervenció es fa mitjançant una extensa xarxa d’entitats socials del territori i en coordinació amb els serveis públics.
«La pobresa infantil no és només una qüestió econòmica, sinó també d’oportunitats. Amb CaixaProinfància treballem perquè cap infant no vegi limitat el seu futur pel context en què neix. Els resultats demostren que un acompanyament educatiu i social sostingut en el temps marca una diferència real en les trajectòries vitals dels menors més vulnerables», afirma el subdirector general de la Fundació 'la Caixa', Marc Simón.
Les dades d’impacte del programa confirmen resultats positius en l’àmbit educatiu. El 84,7 % dels infants atesos aconsegueix graduar-se en acabar l’ESO, una xifra 2,6 punts percentuals superior a la mitjana estatal. A més, la taxa d’abandonament escolar entre els participants se situa al voltant del 3,5 %.
Suport integral a les famílies en situació de vulnerabilitat
A Tarragona, el programa atén infants i adolescents de més de 250 famílies que afronten situacions de vulnerabilitat. En el conjunt de Catalunya, CaixaProinfància ha donat suport a 20.402 menors de 13.464 famílies.
Més del 50 % de les famílies participants són monoparentals i més de la meitat dels pares i mares es troben en situació d’atur, molts d’ells sense percebre prestacions. A més, la majoria presenta un nivell educatiu baix o molt baix. Per aquest motiu, el programa no només intervé amb els menors, sinó que actua també sobre l’entorn familiar per reforçar competències parentals i afavorir l’estabilitat i el benestar del conjunt de la família.
Una inversió social amb impacte real
En un context en què un de cada tres infants a Espanya viu en risc de pobresa o exclusió social, CaixaProinfància consolida la seva aposta per la infància com una inversió social d’alt impacte. El programa ofereix ajudes i serveis que inclouen reforç educatiu, accés a activitats de lleure, atenció psicoterapèutica individual i familiar, suport educatiu a les famílies, equipament escolar i cobertura de necessitats bàsiques.
A través d’una intervenció integral, CaixaProinfància actua sobre factors clau que condicionen el desenvolupament infantil en contextos de vulnerabilitat —com l’autoestima, la seguretat emocional o les carències en alimentació, higiene i salut— amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats des dels primers anys de vida.
El programa és present a totes les comunitats autònomes i a les dues ciutats autònomes, amb actuació en 155 municipis mitjançant una xarxa de 475 entitats socials, i compta amb un pressupost anual proper als 82 milions d’euros.