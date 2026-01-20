TRANSPORT
Els maquinistes es planten i redueixen la velocitat a 230 km/h en l'AVE que passa per Tarragona
La mesura es porta a terme dos dies després de l'accident ferroviari d'Adamuz (Còrdova)
Els trens d’alta velocitat que connecten Barcelona amb Madrid, i que donen servei al Camp de Tarragona, han començat a circular amb una velocitat màxima inferior a l’habitual. Segons El Economista, el col·lectiu de maquinistes ha decidit reduir-la de 300 a 230 km/h en un tram clau del trajecte. La mesura, impulsada majoritàriament pel sindicat SEMAF, s’aplica al sector comprès entre Madrid-Puerta de Atocha i les proximitats de Calatayud, però té efectes directes sobre tot el corredor, incloses les connexions amb Tarragona.
La decisió s’ha adoptat de manera unilateral i, de moment, sense resposta oficial per part de Renfe. Segons testimonis de viatgers, el mateix personal està informant que els serveis poden acumular demores d’uns 10 a 15 minuts. Adif ja reflecteix aquests increments de temps en les seves comunicacions oficials. La rebaixa de velocitat només afecta els trens AVE de Renfe i no els serveis d’altres operadores com Ouigo o Iryo.
Els maquinistes justifiquen la mesura pel deteriorament de la infraestructura, un problema que ja havia estat reconegut pel mateix Ministeri de Transports. El ministre Óscar Puente va admetre fa mesos que la línia Madrid-Barcelona és una de les que presenta un pitjor estat de conservació, fet que ha motivat projectes de renovació integral a partir de finals d’any. Aquestes deficiències també van ser assenyalades pel fabricant Talgo arran de les avaries detectades l’estiu passat als trens Avril, incidències que van obligar a retirar-los del corredor i a suspendre el servei Avlo, que encara no s’ha recuperat.
Des del sindicat SEMAF alerten que la circulació a altes velocitats sobre una via amb imperfeccions acumulades genera vibracions constants que poden acabar provocant danys als trens. Per aquest motiu, defensen la reducció com una mesura preventiva fins que no es completin les tasques de manteniment necessàries. Adif, per la seva banda, ha reconegut que alguns trams poden afectar el confort dels viatgers, tot i insistir que la línia és segura.
La decisió arriba, a més, en un context de màxima sensibilitat per la seguretat ferroviària després del greu accident registrat recentment a Adamuz (Còrdova), que ha reforçat les demandes de prudència i revisió de les condicions de circulació.
Tot plegat contrasta amb els plans anunciats pel Ministeri de Transports per elevar en el futur la velocitat de l’AVE fins als 350 km/h en la línia Barcelona-Madrid. Un projecte a llarg termini que, segons el mateix Ministeri, hauria de permetre reduir el temps de viatge a menys de dues hores, però que al territori tarragoní genera inquietud pel possible impacte sobre el paper estratègic del Camp de Tarragona dins del corredor ferroviari.