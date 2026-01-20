ESPAI PÚBLIC
La Diputació vol modificar el camí de ronda a la Savinosa per trobar «l’excel·lència» en sostenibilitat
L’organisme supramunicipal està a l’espera de reunions tècniques amb el Ministeri
Continua el sidral amb el camí de ronda de la Savinosa. La Diputació de Tarragona està estudiant possibles modificacions al projecte del camí de ronda a la Savinosa amb l’objectiu d’assolir un major grau de sostenibilitat. Així ho va anunciar ahir la presidenta de la institució, Noemí Llauradó, que va assegurar que estan pendents de reunions tècniques amb el Ministeri de Transició Ecològica, qui durà a terme les obres, per avaluar la viabilitat d’aquestes millores. «Estem pendents de reunions, les farem quan més aviat millor, perquè el que volem és que hi hagi un rigor a nivell tècnic», va explicar Llauradó.
Tot i això, la presidenta no va concretar com afectarà això al projecte ni al calendari d’obres. Sí que va recalcar que tant el Ministeri com la Diputació han vetllat per les garanties mediambientals des de l’inici del projecte, elaborat per l’empresa Tragsa però considera que «haurem de mirar de trobar l’excel·lència en l’àmbit de la sostenibilitat». Llauradó va deixar clar que la decisió final dependrà de l’informe tècnic del Ministeri: «Ho exposarem més que res tècnicament per veure si el Ministeri ens diu si és factible. Espero que així sigui, i si ho és, veurem quin impacte o conseqüències té». En cas que les modificacions no siguin viables, la presidenta ha assegurat que el Ministeri haurà de «donar els motius». «La sostenibilitat s’ha respectat des d’un inici per totes les parts, per totes les administracions implicades, com evidentment no podia ser d’una altra manera, però potser podem anar un punt més de millora», va concloure Llauradó.
Sigui com sigui, la reacció de la Diputació arriba tard. Aquest projecte es va presentar públicament el març del 2024 i no ha sigut fins fa poques setmanes que la presidenta ha mostrat públicament la seva voluntat de modificar-lo.
Mentrestant, Ecologistes en Acció va denunciar aquest dilluns la manca de transparència al voltant del conveni entre l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona vinculat a l’ordenació urbanística de la finca de la Savinosa i a la millora del traçat actual del camí de ronda. L’entitat ecologista diu que el conveni «no està localitzable de manera clara» ni publicat de forma completa als canals públics municipals.
Manca de transparència?
Segons Ecologistes en Acció, la documentació de la Junta de Govern Local del 28 d’abril de 2023, durant l’anterior mandat municipal, mostra que el conveni es va aprovar «fora de l’ordre del dia i amb declaració d’urgència», sense que constés cap punt relatiu a la Savinosa a la convocatòria inicial. L’organització assenyala que aquesta manca de publicitat efectiva «pot afectar la validesa del conveni» i exposa que, si no es compleixen els requisits de publicitat exigibles, s’obre «un camí jurídic» i es podria declarar la nul·litat o ineficàcia de l’acord. «Un conveni que condiciona el futur d’un tram litoral sensible ha d’estar publicat de manera clara, completa i rastrejable. Si costa trobar-lo, el sistema falla», van denunciar.
Ecologistes en Acció reclama que l’Ajuntament i la Diputació publiquin el text íntegre del conveni signat, amb annexos, plànols i memòries, així com la traçabilitat completa del procés. L’entitat va advertir que aquesta manca de transparència «pot derivar en actuacions legals en defensa del dret de la ciutadania a ser informada i a controlar democràticament les decisions públiques que afecten el litoral». «Quan un assumpte entra per urgència, el mínim democràtic és que quedi perfectament traçat. Sense això, la ciutadania només veu fum administratiu i les intencions queden amagades», conclou el comunicat de l’entitat ecologista.