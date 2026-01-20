POLICIAL
Desmantellat a Tarragona un grup criminal per facilitar papers de manera il·legal a estrangers
Per regularitzar la situació administrativa dels ciutadans extracomunitaris, pagaven a noies alienes a l’organització a canvi de constituir-se com a parella de fet per tramitar la sol·licitud de residència
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, conjuntament amb la Policia Nacional, van detenir el dia 13 de gener quatre persones -dos homes i dues dones d’entre 21 i 26 anys-, com a presumptes autores de delictes de pertinença a grup criminal, contra els drets dels ciutadans estrangers, usurpació de l’estat civil i defraudació a la Seguretat Social. Les persones detingudes van realitzar una trentena d’expedients fraudulents d’estrangers per tal que les persones aconseguissin documentació per moure's per l’espai Schengen.
L’operatiu policial de localització i detenció de les quatre persones investigades es va dur a terme el 13 de gener. Tres d’elles van ser detingudes a Tarragona i una a Barcelona. Tres de les persones detingudes van passar a disposició judicial el 14 de gener, mentre que una d’elles resta en llibertat amb càrrecs.
Diners a canvi de papers
Les persones detingudes constituirien un grup criminal dedicat a posar en contacte a ciutadanes espanyoles amb ciutadans extracomunitaris a canvi de diners i tramitar la sol·licitud de residència de familiar comunitari, per poder regularitzar la seva situació de forma fraudulenta a Espanya. D’altra banda, es donava d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social a les ciutadanes espanyoles per tal d’acreditar mitjans econòmics i laborals, sense el consentiment de les noies, i falsificant les seves firmes.
La investigació s’ha dut a terme de manera conjunta amb el Grup VIII Secció II de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de la Jefatura Superior de Catalunya de Policia Nacional, que estava investigant a la principal investigada juntament amb altres persones, les quals formarien part d’una xarxa de persones que gestionarien permisos de residència de familiar comunitari de forma fraudulenta.
El detall del 'modus operandi'
Els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement d’un fet que coincidia amb aquest modus operandi a través d’una denúncia feta el 30 de març de 2023 a la comissaria de Sarrià- Sant Gervasi. La denunciant va informar els agents que una amiga seva es va posar en contacte amb ella per tal que es fes parella de fet amb un home estranger i, d’aquesta manera, facilitar l’obtenció de documentació espanyola i permís de residència i treball, fent-li creure que era un acte altruista. A canvi, la denunciant va haver de signar els documents per constituir la parella de fet davant de notari, empadronar-se en un nou domicili amb la seva suposada parella i facilitar documentació personal i bancària. Aquest últim fet va provocar l’embargament dels comptes bancaris de la denunciant per impagaments de les quotes a la Seguretat Social, que li van generar un deute de més de 1.500 euros. En compensació la dona, que es trobava en situació econòmica vulnerable, rebia mil euros.
Un cop finalitzat l’operatiu policial conjunt, no es descarta continuar amb investigacions amb casuístiques similars i posteriors detencions, amb l’objectiu d’acabar amb l’especulació utilitzant elements públics.