«Clima de tensió creixent» entre els residents de la Plaça de la Font i els restauradors
Els veïns critiquen que l’Ajuntament de Tarragona mantingui l’autorització provisional més enllà dels sis mesos inicialment previstos
Malestar a la Plaça de la Font per la normativa de terrasses que s'aplica des del 5 de juny a Tarragona. L’Ajuntament de Tarragona ha decidit mantenir, de moment, l’autorització provisional en aquest punt més enllà dels sis mesos inicialment previstos, a l’espera de presentar el projecte definitiu que ha de redefinir la imatge d’aquest espai.
En aquest context, els veïns de la Plaça de la Font critiquen l’ampliació de la moratòria, ja que consideren que els sis mesos concedits inicialment eren «temps suficient» per adaptar-se a la nova ordenança. Segons denuncien, un cop superat aquest període, la situació no ha variat de manera significativa, fet que atribueixen a la «manca d’aplicació efectiva» de la normativa.
Pròrroga per al permís provisional de les terrasses de la Plaça de la Font
Així, expliquen, els incompliments persisteixen, amb sobreocupació de l’espai públic, vulneracions dels horaris establerts i presència de música i pantalles exteriors amb so fins ben entrada la nit, tant en dies feiners com els caps de setmana.
Els residents també alerten d’un «clima de tensió creixent» amb part del sector de la restauració de la plaça i asseguren haver patit «episodis d’hostilitat, intimidacions i amenaces». A més, adverteixen que el conflicte va més enllà de la convivència i s’ha convertit en «un problema de salut pública», i recorden que «no permetre el descans dels veïns és un mètode de tortura». Tot plegat, el col·lectiu exigeix que «s’apliqui d’una vegada per totes l’ordenança amb tot el seu articulat, tal com se’ns va dir».