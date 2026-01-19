EQUIPAMENTS
Tarragona comença les obres al Palau d'Esports per ampliar l'aforament
S'instal·laran 1.896 seients mitjançant set noves tribunes a peu de pista i es permetrà que l'equipament superi les 4.200 localitats
Les obres per a la instal·lació de les noves grades telescòpiques al Palau d'Esports Catalunya ja estan en marxa des d’aquest dilluns 19 de gener. Aquesta actuació servirà per culminar la dotació d’aquest equipament clau de l’Anella Mediterrània, amb l’objectiu d’ampliar la seva capacitat fins a superar les 4.200 localitats. El projecte es fa possible gràcies a una subvenció de 700.000 euros de la Generalitat de Catalunya i preveu la col·locació de 1.896 seients retràctils repartits en set noves tribunes a peu de pista, amb un sistema automàtic d’obertura i tancament que permetrà adaptar l’espai a les diferents necessitats d’ús.
«Avui és un dia molt important per Tarragona: Comencen els treballs que permetran ampliar l’aforament i completar, per fi, el Palau d’Esports Catalunya», ha destacat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui ha agraït «a la Generalitat de Catalunya i, en especial, al conseller Berni Álvarez, el seu compromís per fer resoldre un deute que feia massa anys que teníem pendent». «En poques setmanes veurem el Palau d’Esports complert, un equipament on entrenen tretze clubs de la ciutat reunint més de 1.500 esportistes cada setmana i que cada any és escenari de competicions de primer ordre», ha subratllat Viñuales.
Pel conseller d’Esports, l’inici de la posada en marxa de les noves grades suposa «saldar un deute històric del Govern de la Generalitat amb la ciutat, que ve des de la construcció del pavelló pels Jocs Mediterranis de l’any 2018. Fa un any vam ser àgils per fer possible la subvenció de 700.000 euros a l’Ajuntament de Tarragona i avui veiem els fruits d’aquest compromís adquirit». Berni Álvarez considera que amb l’ampliació de l’aforament, el Palau d’Esports Catalunya «podrà organitzar competicions internacionals rellevants, descentralitzant així els grans esdeveniments arreu de Catalunya», alhora que «maximitzarà el seu impacte econòmic, turístic i social, i farà de l’Anella Mediterrània un epicentre esportiu de primer nivell».
Els treballs, que es duen a terme per l'empresa Disseny Tea3 SLU, han començat avui amb la col·locació de l'estructura de les grades a una de les parts frontals de la instal·lació. Les obres no afectaran els entrenaments dels clubs que utilitzen setmanalment l'equipament i es duran a terme en dues fases amb l'objectiu de no interferir en l'activitat que es desenvolupa al Palau d'Esports Catalunya. D'aquesta manera, els treballs s'aturaran amb motiu dels campionats d'Espanya de tenis taula que començaran a mitjans de febrer i continuaran per tal que les grades s'estrenin amb la Copa de la Reina de la Lliga Endesa 2026, que se celebrarà a finals de març.
La necessitat d’inaugurar el Palau d'Esports Catalunya, l’any 2018 amb motiu dels Jocs Mediterranis, va obligar a escurçar els terminis d’execució, deixant pendent aquesta ampliació de localitats. Actualment, l'equipament disposa de 2.314 seients fixos, als quals ara se sumaran els 1.896 seients retràctils projectats a l'inici de la constricció de la instal·lació. L'actuació se suma a l’última gran inversió duta a terme en aquest equipament de l'Anella Mediterrània, la instal·lació del parquet d’alt rendiment.