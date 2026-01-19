POLICIAL
Detenen un lladre a Tarragona després que l’alarma del domicili el delatés
La víctima va mostrar a la patrulla imatges en directe del sistema de videovigilància de la seva casa de la platja de l'Arrabassada
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir dijous passat a Tarragona un home de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a interior d’habitatge.
Els fets van tenir lloc cap a les 16.00 hores, quan es va rebre l’avís de l’activació de l’alarma d’un domicili situat en una urbanització propera a la platja de l’Arrabassada. La propietària de l’habitatge va mostrar als agents les imatges en directe de les càmeres ubicades a l’interior, i van poder observar un home el qual anava d’un espai a l’altre.
En arribar i obrir la porta d’accés al jardí, els mossos van observar com un desconegut sortia per una finestra lateral i es dirigia cap a la part posterior de la finca. Seguidament i després de saltar una tanca, va accedir a una propietat contigua. La patrulla va comprovar que el lladre, el qual es desplaçava amb una motxilla a l’esquena, vestia amb roba fosca i duia el rostre cobert per un gorro i un tapaboques fosc.
De manera immediata, es va desplegar un dispositiu de tancament a la urbanització per tal d’evitar possibles vies de fugida, i es van establir punts de control cap a l’entorn de les platges del Miracle i l’Arrabassada. Paral·lelament, es va iniciar una recerca per l’interior de diferents finques i carrers propers. En el dispositiu també hi van participar efectius de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
Durant les comprovacions a diferents propietats pròximes, es va trobar un telèfon mòbil a terra, en concret en un dels domicilis on se l’havia vist saltar.
Poc després, un dels agents va accedir a la part posterior de jardí d’una finca i va sorprendre un home amagat dins del compartiment de llenya d’una barbacoa. En adonar-se de la presència policial, va intentar fugir, fent cas omís a les indicacions d’aturar-se. En el moment d’intentar detenir-lo, l’home va oposar una forta resistència i es va escapolir novament fins que va ser interceptat en una parcel·la propera on va tornar a oposar-se activament a la seva detenció.
El desconegut no duia documentació i presentava diverses esgarrapades i lesions superficials compatibles amb els salts i escalaments a través de tanques i reixes. Un dels agents el va reconèixer com el mateix home que prèviament va ser localitzat en l’amagatall d’emmagatzemar la llenya de la barbacoa. Per aquests motius, pels volts de les 17.35 hores, se’l va acabar detenint.
Mentrestant, la patrulla també va localitzar a la teulada d’una pèrgola, una motxilla i diverses peces de roba que el lladre va anar deixant per tal de dificultar la seva posterior identificació.
La motxilla contenia diferents eines i objectes, entre els quals un tornavís i una navalla, així com les joies sostretes, les quals es van retornar a la seva propietària.
Els detingut, que acumula fins a 23 antecedents policials, alguns per fets similars, va passar divendres passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.