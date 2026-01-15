Patrimoni
La Font dels Lleons tindrà un Pla Director i un projecte per obrir les restes a la ciutadania
Aquest mes la Generalitat farà el control arqueològic del monument
La Font dels Lleons tindrà un pla director i ja s’està elaborant un projecte per obrir les restes a la ciutadania. Diari Més ha pogut confirmar que la propietat de la finca on s’amaga la font monumental ha encarregat aquest projecte a una empresa especialitzada i que ja s’està treballant en un esbós per a museïtzar els vestigis.
El pla director és un document de planificació que permetrà investigar a fons la font i altres elements que es troben enterrats a la cruïlla entre els carrers Eivissa i Pere Martell. Es tracta d’un full de ruta estratègic que determina com protegir, conservar i difondre el monument. A la ciutat, s’ha elaborat el pla director de la muralla i ara s’està redactant el de l’amfiteatre, per exemple. A més, també permet fer una planificació d’actuacions.
Obrir les restes
El pla director serà clau per a l’obertura de les restes. Segons les fonts consultades, ja s’està treballant en un projecte per a la museïtzació. Una de les opcions que es planteja és la construcció d’una rampa que faciliti l’accés dels visitants als baixos de l’edifici. Cal tenir en compte que la font es troba molt per sota del nivell del carrer actual. De fet, fins i tot hi ha hagut sobre la taula l’opció d’un ascensor, però s’hauria descartat per ser massa costós. L’obertura es podria fer per fases i amb un pressupost inicial que rondaria el mig milió d’euros. Malgrat tot, el projecte, que ja ha arribat a l’Ajuntament, es troba en un punt inicial i s’ha d’acabar de concretar.
Control arqueològic, aquest mes
Per altra banda, el departament de Patrimoni de la Generalitat ha confirmat a aquest mitjà que aquest mes es farà el control arqueològic de les restes. L’administració va acordar amb la propietat que aquest tràmit, indispensable per finalitzar les obres d’emergència als baixos pel moviment de terres del pàrquing, aniria a càrrec seu.
Quan el control arqueològic hagi acabat i s’hagi corroborat que les restes no van patir afectació durant les obres, la propietat podrà demanar novament la llicència per a finalitzar-les. Consisteixen en la consolidació de les parets de la finca més properes al pàrquing obert, que s’estarien desplaçant.
L’Ajuntament ha estat en contacte constant amb la Generalitat per facilitar tècnicament la realització del control arqueològic. S’haurà de drenar l’aigua que hi ha als baixos i que encara brolla de la font, i abocar-la en un punt determinat. També s’ha fet una anàlisi de l’aigua per comprovar que no pateix cap mena de contaminació.
L’obertura de la Font dels Lleons a la ciutadania va ser una promesa de l’alcalde, Rubén Viñuales, durant la campanya electoral.