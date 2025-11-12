Patrimoni
La Generalitat es farà càrrec del control arqueològic de les restes de la Font dels Lleons
Això permetrà acabar les obres dels baixos. Es treballa amb la propietat per a obrir les restes
La Generalitat de Catalunya assumirà el control arqueològic de la Font dels Lleons. És el tràmit que l’administració reclamava a la propietat de la finca per tal de finalitzar les obres d’emergència, que ja compten amb la llicència pertinent i que asseguraran l’estructura del pàrquing limítrof als baixos on s’amaguen les restes, que s’estava desplaçant.
«La Generalitat ha assumit els costos d’aquestes actuacions per comprovar la possible afectació», indiquen fonts del Departament de Patrimoni de la Generalitat a Diari Més. El control arqueològic s’ha de realitzar per tal de verificar que les restes no van patir cap afectació durant l’inici de les obres als baixos l’any passat. Les actuacions ja fa més d’un any que es van aturar i tot apunta que les restes estan intactes, però des de Patrimoni Cultural ja s’ha subratllat que és «imprescindible» fer-ne el control arqueològic per a corroborar-ho.
Ara, propietat i administració estan acabant de definir l’abast de l’actuació. Els baixos que amaguen la font es troben sota d’un edifici al xamfrà entre els carrers Eivissa i Pere Martell i només es poden veure des del pàrquing interior descobert. És aquest terreny, el de l’aparcament, el que s’estava desplaçant cap a les restes, motiu pel qual la propietat va decidir fer unes obres per a reforçar els talussos.
En converses per a museïtzar la font
L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, i el conseller de Patrimoni, Nacho García, sempre s’han mostrat oberts a trobar la fórmula de col·laboració amb la propietat per tal que les restes de la font monumental es puguin obrir al públic i museïtzar-les. Aquest és el desig de l’amo de la finca, que fa dos anys ja va posar les bases d’una possible col·laboració público-privada amb la creació de la fundació Maco-Bama.
Fonts del consistori i de la Generalitat asseguren que la intenció hi és. De fet, reobrir la Font dels Lleons va ser una de les propostes més destacades en matèria de patrimoni durant la campanya electoral del PSC per les eleccions municipals de 2023. «Nosaltres vam fer tots els esforços per tramitar aquella llicència d’obres amb la màxima celeritat. Ara, que jo sàpiga, estan intentant aclarir quin és l’abast de la intervenció. Espero i desitjo que ho desencallin ràpidament perquè sembla que hi ha una voluntat clara de totes les administracions», va expressar fa unes setmanes el conseller García a Diari Més.
El Consorci, un nou horitzó?
La situació de la Font dels Lleons pot canviar dràsticament en els pròxims mesos si Generalitat, Ajuntament i propietat posen fil a l’agulla a la fórmula de col·laboració. L’aprovació dels estatuts del Consorci de Tàrraco el passat 27 d’octubre obren un nou escenari: segons consta en els estatuts, el consorci «s’ha d’entendre no com una eina tancada, ans al contrari. Esdevé un instrument que permet integrar altres administracions i entitats amb els mateixos objectius amb el propòsit de sumar, generar, vehicular i optimitzar recursos i esforços, tant públics com privats, així com coordinar i impulsar les actuacions de les parts consorciades». Així doncs, un ens com una fundació podria tenir cabuda dins del consorci. Fonts coneixedores del cas admeten que la sintonia entre les tres parts és bona i el que cal és voluntat política.