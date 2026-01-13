TURISME
Tarragona tindrà un planificador intel·ligent de rutes per als turistes
La nova eina digital també busca contribuir a la dinamització del comerç local amb promocions i descomptes
L’Ajuntament de Tarragona va posar ahir en marxa la licitació per al desenvolupament i implantació d’un sistema de planificació i guiatge de rutes multimodal amb gamificació. Es tracta d’una de les actuacions incloses dins el projecte ConecTarragona, finançat amb fons europeus Next Generation.
El contracte té un pressupost base de 151.250 euros amb IVA i un valor estimat total de 205.263,15 euros. El termini per presentar ofertes finalitzarà el 21 de gener.
La nova solució tecnològica té com a objectiu ampliar i evolucionar els sistemes de rutes turístiques ja existents a l’Ajuntament, incorporant un planificador de viatges multimodal que permeti calcular recorreguts combinant desplaçaments a peu, transport públic, bicicleta o patinet i vehicle privat, prioritzant sempre les opcions més sostenibles. El sistema estarà integrat tant a la web municipal i al geoportal com a la webapp de Turisme.
El projecte inclourà mecanismes de joc, reptes i incentius al llarg de les rutes i en la visita als principals punts d’interès de la ciutat declarats Patrimoni de la Humanitat. A més, amb l’eina també es vol contribuir a la dinamització del comerç local, mitjançant promocions i descomptes vinculats a l’ús de la plataforma.
Realitat augmentada
El projecte també incorporarà experiències de realitat augmentada, que es podran visualitzar a través de la càmera del dispositiu mòbil i que s’activaran mitjançant la geolocalització, permetent als usuaris descobrir contingut contextualitzat a ubicacions específiques.
Aquest inclourà models 3D, així com animacions realistes d’avatars i personatges històrics. Addicionalment s’incorporarà un sistema d’analítica i indicadors que permetrà a l’Ajuntament analitzar l’ús del servei, els fluxos de visitants i l’impacte de les actuacions turístiques.
Pel que fa als requisits de solvència, les empreses licitadores hauran d’acreditar un volum anual de negoci mínim de 157.373,72 euros, així com experiència en almenys tres projectes similars en els darrers tres anys.
El contracte inclou el desenvolupament, la implantació, la formació, la posada en marxa, així com el suport, manteniment i evolució del sistema durant un període total de tres anys. La licitació s’ha tramitat per via d’urgència per complir els terminis exigits pels fons europeus.
Aquesta nova eina digital s’emmarca dins el projecte ConecTarragona, finançat amb Fons Next Generation per a la transformació digital i modernització de l’entitat local com a membre de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (DTI) i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
En total, el consistori rebrà 928.070 euros per a assolir aquests objectius. La iniciativa inclou un total de 22 actuacions, com la creació d’un nou sistema integral de venda d’entrades i quioscs d’autoservei entre altres.
