Municipal
Tarragona unificarà la venda en línia d’entrades en un sol web
El projecte, finançat amb els fons europeus Next Generation, va sortir ahir a licitació
Ahir l’Ajuntament de Tarragona va treure a licitació el contracte per al desenvolupament d’un nou sistema integral de ticketing. Es tracta d’una plataforma digital que funcionarà com un punt de venda únic en línia, que permetrà centralitzar la reserva, compra i validació d’entrades per a activitats culturals i turístiques organitzades per les conselleries de Cultura i Patrimoni, així com pel Patronat Municipal de Turisme.
La convocatòria serà finançada amb Fons Next Generation per a la transformació digital i modernització de l’entitat local com a membre de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (DTI) i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En total, el consistori rebrà 928.070 euros per a assolir aquests objectius.
El pressupost total del contracte és de 215.380 euros, sumant la plurianualitat del 2025 fins al 2028, i les empreses interessades poden presentar les ofertes fins al 20 d’agost. La licitació s’ha tramitat per via d’urgència per complir els terminis exigits pels fons europeus, que fixen el 30 de juny de 2026 com a data límit per justificar la despesa. Així, l’endarreriment de l’execució de les actuacions podrien ser objecte de penalització o reintegrament d’aquests recursos.
Aquesta nova eina digital és una de les 22 actuacions que contempla el projecte ConecTarragona, una iniciativa que busca «avançar cap a un model de gestió turística intel·ligent, basat en dades i en la millora de la qualitat de vida dels residents i l’experiència dels visitants».
Així, la nova plataforma oferirà un servei complet de compra d’entrades, que inclourà la dels teatres, els recintes monumentals del Museu d’Història, les inscripcions a activitats i esdeveniments no numerats i el Concurs de Castells, al qual l’empresa adjudicatària haurà de brindar un suport específic.
Actualment, cadascun d’aquests equipaments culturals disposa del seu propi lloc web. D’aquesta manera, amb el nou punt unificat es pretén oferir un servei «més àgil», a la vegada que «permetrà obtenir dades d’usuari i conèixer millor la demanda turística de la ciutat».
Quioscs d’autoservei
ConecTarragona també contempla actuacions com la implantació de quioscos o caixers automàtics d’autoservei a les oficines de turisme i d’atenció al ciutadà, des d’on tant turistes com residents podran obtenir aquestes mateixes entrades. Aquests punts de venda també hauran de ser coordinats per l’empresa adjudicatària. A més, es preveuen altres novetats, com un planificador intel·ligent de rutes, fullets interactius o un sistema de mesuratge de fluxos entre d’altres.