La gran transformació de l’entorn del Port de Tarragona: de 30.000 m2 d’asfalt a espai verd
Un vídeo ‘time-lapse’ mostra com avancen les obres que convertiran el Parc del Port en un passeig verd i accessible per a vianants
El Parc del Port de Tarragona encara la recta final de la seva gran transformació. Un recent vídeo ‘time-lapse', publicat a les xarxes socials, mostra com 30.000 m² d’asfalt s’estan convertint en un espai verd, amb zones de vegetació i àrees de passeig obertes a la ciutadania. El Port indica que, en aquests moments, es troben construint l’escalinata que connectarà el Moll de Costa amb la futura Plaça APT i el Passeig Marítim i del Rellotge.
Aquest projecte busca consolidar un pulmó verd a l’entorn portuari, oferint un espai de convivència per a ciutadans, visitants i entitats esportives. La intervenció prioritza l’accessibilitat, amb zones àmplies per als vianants, passejos al costat del mar i continuïtat amb els espais ja remodelats en fases anteriors.
El passat mes de setembre, l’Autoritat Portuària va finalitzar la segona fase de les obres, centrada en la reordenació del vial del Mar i la pacificació del trànsit rodat entorn de les seus de l’APT. La circulació de vehicles es va centralitzar al vial del Mar, mentre que el vial del Rellotge va quedar tancat, convertint-se en un passeig exclusiu per a vianants.
La reestructuració del vial del Mar va incloure un doble sentit per a vehicles autoritzats, voreres àmplies al costat del mar i una nova intersecció en forma de T que va eliminar antigues rotondes, guanyant espai per a la futura zona verda. Aquests canvis van preparar el terreny perquè la tercera fase pogués avançar sense obstacles, garantint seguretat i sostenibilitat.
Amb aquesta transformació, el Parc del Port es perfila com un espai emblemàtic de Tarragona, ja que aconseguirà unir la ciutat amb el mar, augmentarà la superfície verda i millorarà l’accessibilitat i la qualitat de vida al litoral. El vídeo ‘time-lapse' compartit a les xarxes permet a la ciutadania seguir de prop l’evolució d’un projecte que redefineix per complet l’entorn del Port.