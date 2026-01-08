Laboral
El personal de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona reclama millors condicions laborals
Els treballadors demanen el reconeixement de les seves condicions específiques
Els treballadors de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona reclamen que es reconeguin les condicions específiques del seu lloc de treball, ja sigui mitjançant un conveni propi o incorporant les seves peculiaritats en l’acord vigent del personal municipal.
La reivindicació s’ha reactivat en el marc de la creació del nou Consorci de Tàrraco, que agruparà treballadors de la Generalitat i el consistori. Així, els primers van presentar esmenes durant el darrer mes de desembre per exigir mantenir les seves condicions laborals, i que aquestes no empitjorin en cas d’haver d’equiparar-les a les dels treballadors municipals.
Per la seva banda, el col·lectiu local defensa que el seu règim laboral difereix clarament del funcionariat municipal convencional, amb jornades pròpies del funcionament d’un museu. «No som funcionaris de dilluns a divendres, treballem caps de setmana, festius, torns de matí i tarda», explica Quim Carro, treballador del Museu d’Història i representant sindical. Aquestes peculiaritats, assegura, no sempre queden reflectides de manera adequada en el marc laboral actual.
Així, la situació ha obert el debat entre els treballadors sobre la creació d’un conveni propi, tot i que de moment la idea no s’ha formalitzat. Una altra possibilitat que consideren és la d’una nova valoració dels llocs de treball. Concretament, la CSIF ha registrat una petició perquè s’apliqui una valoració aprovada en plenari municipal l’any 2011.
Aquesta incloïa diverses posicions, com les de subalterns i taquillers, però mai es va arribar a executar. També demanen actualitzar-la per incorporar competències actuals, com l’ús d’eines informàtiques i sistemes de venda digital. Fonts municipals, en canvi, expliquen que la valoració «no és vigent, ja que va quedar anul·lada després de diversos processos judicials».
Els treballadors també reclamen «més claredat» pel que fa a les condicions concretes del nou ens. «Encara hi ha moltes incògnites que no se’ns han resolt», afirma Carro. Entre elles, diu, destaca la preocupació dels funcionaris pel caràcter obligatori del traspàs al Consorci. «El que queda clar és que si hem de formar part d’un mateix ens, les condicions s’han d’equiparar a l’alça i no servir per rebaixar drets», remarca.
Per la seva banda, des del consistori asseguren que el personal subaltern de l’Ajuntament que s’adscriurà al Consorci «mantindrà les condicions actuals, i en cap cas empitjoraran». Un cop s’hagi creat l’ens i compti amb representació institucional, assenyalen, «es podran negociar les condicions amb l’equip de personal i els sindicats que els representin».