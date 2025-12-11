Laboral
La secció sindical UGT de l’Agència Catalana del Patrimoni esmena el Consorci de Tàrraco: «No volem perdre drets»
Exigeixen que els treballadors de l’organisme català que s’integrin al nou ens mantinguin les seves condicions laborals actuals
La secció sindical UGT de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) —que depèn de la Generalitat i gestiona el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT)— ha presentat esmenes als estatuts del nou Consorci de Tàrraco per exigir que els treballadors de l’organisme autonòmic que quedin integrats dins del nou ens mantinguin les seves condicions laborals actuals i, en cap cas, es puguin empitjorar. La proposta de modificació, que se centra en el capítol 5, relacionat amb el personal, va ser registrada aquest dimarts a l’Ajuntament de Tarragona.
«Els treballadors de l’Agència tenim adscrit a la nostra entitat pública el VI Conveni Col·lectiu Únic d’àmbit de la Generalitat, que ofereix unes condicions laborals molt bones», exposa Pere Martorell, delegat de personal d’UGT del Comitè Territorial de Tarragona i delegat del Comitè Intercentres de l’ACPC. A més, explica, «s’està negociant un conveni col·lectiu propi» que preveu diverses millores.
«Ens hem assabentat que, des de l’Ajuntament, no tenen ni conveni i, en cas que en tinguin, les condicions són molt pitjors. Òbviament, no volem renunciar a les nostres condicions per equiparar-les a les seves», afirma Martorell. Tal com es va anunciar, el Consorci estarà format per 52 treballadors provinents del consistori, 28 de la Generalitat i 9 noves incorporacions. Tant els del Museu d’Història de la ciutat com els del Museu Nacional Arqueològic hi quedaran integrats.
Des d’UGT proposen modificar l’article 26 dels estatuts, que regeixen el «règim jurídic i la selecció del personal». A banda de respectar els drets adquirits pel personal consorciat en l’administració d’origen, volen afegir que «s'inclourà qualsevol altra millora o benefici que es desprengui del conveni col·lectiu propi de l’Agència». També exigeixen que les retribucions estiguin subjectes «al conveni propi de l’ACPC sense detriment de qualsevol millora negociada entre l’empresa consorciada i l’ajuntament». «No volem perdre drets», afirma Martorell.
Igualment, demanen esmenar la disposició transitòria cinquena perquè el personal subrogat quedi en situació d’excedència per incompatibilitats, i no d’excedència voluntària, respecte a l’entitat d’origen: «Volem mantenir el vincle amb l’Agència de la forma més directa possible».