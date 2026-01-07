TURISME
Quatre tarragonins inicien avui la volta al món en creuer
Formen part dels 85 catalans que han iniciat un viatge de 132 dies amb l’MSC World Cruise 2026
Quatre persones de la demarcació de Tarragona participen enguany en l’MSC World Cruise 2026, una travessia al voltant del món que ha començat aquest dimecres des del port de Barcelona. En total, el creuer compta amb 258 passatgers espanyols, dels quals 85 són catalans, fet que situa Catalunya com el territori amb més representació a bord.
Els quatre tarragonins formen part d’un viatge excepcional de 132 dies que els portarà a recórrer 46 destinacions de 33 països fins al pròxim 5 de maig. L’itinerari inclou escales a Europa, el Carib, Amèrica Central i del Sud, el Pacífic, Austràlia, Àsia, el sud d’Àfrica i diverses illes de l’oceà Índic, abans de retornar al mar Mediterrani.
Els passatgers gaudiran de 15 excursions incloses en destinacions emblemàtiques, com visites culturals a ciutats històriques, recorreguts urbans, experiències naturals i panoràmiques en punts clau del trajecte. A més, tindran l’opció de contractar excursions addicionals al llarg del viatge.
El MSC Magnifica inicia aquesta volta al món després d’una recent renovació, que ha millorat els espais de benestar, restauració i oci a bord. El vaixell ofereix piscines, gimnàs, zones esportives, restaurants especialitzats i una àmplia oferta d’entreteniment per als passatgers durant la travessia.