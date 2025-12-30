EQUIPAMENTS
Tarragona ultima la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del Palau Firal
Millorarà l’eficiència energètica del recinte i el sobrant energètic que s’obtingui es destinarà al Mercat Central
L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET) està ultimant la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la coberta del Palau Firal. Fonts de l’organisme assenyalen que «la totalitat dels panells solars ja estan col·locats», però encara falta «acabar de fer les connexions amb la xarxa per poder aprofitar la llum».
Els treballs es van iniciar el passat mes d’agost, amb la rehabilitació de la impermeabilització de la coberta, que presentava problemes de filtracions d’aigua, mitjançant un tractament de poliurea projectada. El deteriorament de la tela asfàltica impedia el muntatge les plaques, les quals van arribar fa un any. Els treballs de millora del terrat han suposat una inversió de 171.518,11 euros. Aquesta nova instal·lació fotovoltaica permetrà aconseguir una major eficiència energètica en el recinte firal, que es podria traduir en un estalvi de llum «d’un 30% aproximadament». També està previst que el sobrant energètic que s’obtingui sigui aprofitat pel Mercat Central. Cal recordar que l’Ajuntament ha iniciat el procés per fusionar l’EMDET —que actualment s’encarrega de la gestió del Palau Firal i de Congressos— i l’empresa Mercats de Tarragona.
Actuacions previstes
El consistori està apostant per les energies renovables i el projecte que està punt de culminar al Palau Firal no és l’únic que està previst executar-se a la ciutat. De fet, està previst que, abans d’acabar el mandat, s’iniciï la implementació de panells fotovoltaics en altres quatre equipaments municipals: la comissaria de la Guàrdia Urbana, la Llar d’Infants del Cèsar August, els mòduls 1 i 2 de la Tabacalera, i la piscina de Riu Clar. En aquest cas, la inversió total podria ascendir fins als 600.000 euros i l’estalvi anual seria d’uns 55.000 euros.
L’Ajuntament té una altra instal·lació d’energia solar projectada al barri de Bonavista, que es col·locarà a la zona del mercadet o l’aparcament. El consistori està acabant d’enllestir l’estudi de viabilitat tècnica d’una iniciativa prevista per a mitjà termini. Amb totes aquestes actuacions, el govern municipal vol fer més sostenible l’administració local i reduir la seva petjada de diòxid de carboni.