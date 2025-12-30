MOBILITAT
Retards als trens de Tarragona i l'Ebre per una incidència entre el Prat i Bellvitge
També hi ha demores en els trens de l’R2 Nord i l’R11 per robatori de cable
Els trens de les línies R2 Sud, R2, R13, R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards aquest dimarts des de les 8 del matí per una incidència a la infraestructura entre el Prat de Llobregat i Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat). Les demores poden superar els 10 minuts de mitjana.
A més a més, des de les 6 del matí, els trens de les línies R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 20 minuts per robatori de cable.