Tarragona ultima els preparatius per l'arrencada de la ZBE amb desconfiança dels comerciants
A partir del 31 de desembre els vehicles sense etiqueta de fora la ciutat tindran restriccions per accedir al centre
Tarragona posarà en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE) el 31 de desembre. Durant el primer any de vigència afectarà únicament els vehicles de fora de la ciutat que no disposin de dispositiu ambiental i progressivament s'aniran aplicant noves restriccions fins l'1 de gener del 2028, quan els vehicles amb etiqueta B deixaran de tenir lliure accés a la ZBE.
L'associació de comerciants La Via T expressa temor per l'afectació que la mesura pugui tenir en els negocis i una plataforma ciutadana ja ha fet diferents mobilitzacions en contra. La consellera de Mobilitat, Sonia Orts, afirma a l'ACN que la mesura s'ha d'aplicar per imperatiu europeu i que hi ha «una gran diversitat d'excepcions» que en reduiran l'impacte.
En els darrers dies s'han estat instal·lant les càmeres lectores de matrícules als punts d'entrada de la zona restringida i s'han fet els treballs de pintura a l'asfalt per indicar-ho als conductors. L'àrea delimitada inclou els carrers dins del perímetre format per avinguda Vidal i Barraquer, avinguda Argentina, avinguda Catalunya, carrer Reina Maria Cristina, passeig Torroja, passeig Sant Antoni, vial William J. Bryant, passeig d'Espanya, carrer Comerç i Moll de Costa. Les vies perimetrals no tenen restriccions.
La ZBE afectarà d'entrada els vehicles que no estiguin domiciliats a Tarragona i que per les seves característiques no disposin d'etiqueta ambiental, i caldrà respectar-la els laborables de dilluns a divendres, de set del matí a set de la tarda. Tot i això, hi ha previstes una sèrie d'excepcions amb les quals es podrà sol·licitar un permís. Entre aquestes hi ha les persones amb mobilitat reduïda, amb rendes baixes, vehicles històrics o vehicles professionals, entre altres. També es podran atorgar fins a 12 autoritzacions anuals per a aquells casos que no compleixin cap requisit. Les persones de fora la ciutat que vagin directament a algun dels aparcaments soterrats de dins la ZBE podran fer-ho sense gestionar cap autorització.
En canvi, per als vehicles «empadronats» a Tarragona no hi haurà limitacions fins d'aquí un any. Així, a partir del 31 de desembre del 2026, les restriccions també s'aplicaran als vehicles de Tarragona de fora la ZBE, mentre que per als residents de dins l'àrea delimitada la normativa no tindrà efectes fins el 31 de desembre del 2027. A partir de l'1 de gener del 2028, els vehicles amb etiqueta B també hauran de sol·licitar autoritzacions. Tot i això, aquest darrer punt l'haurà de confirmar la Generalitat, segons destaca Orts. Segons les estimacions del consistori, en la primera fase d'aplicació de la norma prop d'un 20% del parc de vehicles de la ciutat patirà les restriccions.
Dubtes dels comerciants
El petit comerç de Tarragona tem que pugui perdre clients amb l'entrada en vigor de la ZBE. La presidenta de La Via T -entitat que agrupa establiments del centre de la ciutat-, Raquel Pizarro, explica que tenen dubtes sobre «què passarà amb el comerç si tots aquests vehicles no poden circular pel centre de la ciutat». A més, destaca: «tenim por perquè els centres comercials tindran més facilitats d'accessibilitat i aparcament», fet que els podria fer guanyar clientela en detriment del petit comerç de barri.
Pizarro també posa l'accent en els treballadors, que ho podrien tenir més complicat per accedir al lloc de feina. «No tothom té pàrquing propi, els preus estan desorbitats, i no hi ha zones d'aparcament per a tothom. No sabem ben bé què passarà», lamenta. Per tot plegat, des de la Via T reclamen que s'habiliti transport públic entre els aparcaments dissuasius que hi ha a les entrades de la ciutat -on els vehicles que no puguin entrar a la ZBE hauran d'estacionar- i el centre.
La responsable municipal de Mobilitat garanteix que aquesta petició quedarà coberta aviat: «aviat esperem presentar i explicar tota la regulació de línies de l'Empresa Municipal de Transports, que està pensada també perquè els busos des de diferents punts de la ciutat arribin fins al centre», destaca Orts. Respecte els dubtes de part de la ciutadania, la consellera manifesta que la ZBE té «una extensió petita» que afecta «a una quarta part de la ciutat». «Ho farem tan pedagògic i informatiu com sigui possible perquè es respecti tant la Zona de Baixes Emissions com la vida de qualsevol autònom i comerciant de la ciutat», exposa.
També s'han posicionat en contra de la mesura un grup de tarragonins que es consideren directament afectats perquè afirmen que els obliguen a canviar-se el cotxe, amb la despesa econòmica que suposa. S'han organitzat com a Plataforma Stop ZBE Tarragona i han fet diferents accions reivindicatives, com una marxa lenta per la ciutat, el passat 13 de desembre. La seva portaveu, Judit Trujillo, lamenta que no han pogut presentar un recurs contenciós administratiu però apunta que preparen noves mobilitzacions.
A més, critica el consistori per la poca previsió a l'hora d'informar la ciutadania: «han pintat els carrers amb mig mes de marge i han avisat els veïns amb poc temps», ha exposat. Alhora, assegura que tot i diferents intents, Sonia Orts no els ha rebut i no li han pogut traslladar els dubtes i queixes. «Ens diuen que potser ens podrem reunir passat festes, quan ja s'hagi implementat la ZBE», indica.
En paral·lel amb Reus
A Reus, la mesura es va començar a aplicar l'1 de desembre, amb unes característiques molt similars a les de Tarragona. De fet, totes dues ciutats han treballat conjuntament en la redacció i han unificat els horaris. Orts, de fet, apunta que les normatives «són cosines germanes» i que les excepcions «més destacables són iguals». A la capital del Baix Camp però, l'oposició social ha estat més forta i l'Ajuntament de Reus està pendent de fins a quatre recursos contenciós administratiu contra l'ordenança, presentades per grups d'extrema dreta i per l'associació de comerciants El Tomb de Reus.
En aquesta ciutat, a més, la implementació va ser més progressiva, ja que durant dos mesos el consistori va provar el sistema i va enviar notificacions als vehicles afectats. Una mesura que a la capital tarragonina no s'ha dut a terme, en part, perquè la tramitació del projecte es va dilatar i si l'ajuntament no volia perdre una subvenció dels fons Next Generation l'havia d'implementar com a màxim el 31 de desembre, la data finalment escollida.
Amb tot, l'1 de desembre es va obrir una oficina i es va habilitar un telèfon per resoldre dubtes de la ciutadania i aquesta mateixa setmana al web municipal s'ha habilitat un cercador que creua el número de matrícula amb les diferents situacions que contempla l'ordenança municipal, per tal que les persones que tinguin el vehicle empadronat a la ciutat rebin la informació individualitzada de com els afecta la normativa.