Religió
L'arquebisbe de Tarragona defensa que els delictes per abús sexual a menors no haurien de prescriure
Planellas es mostra obert a un diaconat femení, però avisa que podria haver-hi un «cisma» a l'Església
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, defensa que caldria «estudiar» que els delictes per abús sexual a persones menors d'edat no prescriguin en el dret civil. Ho ha dit en una entrevista a l'ACN on ha afirmat que ara l'Església està «molt més preparada» que fa sis anys a l'hora d'encarar aquesta qüestió perquè les diòcesis han elaborat protocols propis. També ha explicat que des de l'Arquebisbat recomanen als mossens que «no es trobin mai sols amb un menor en un despatx tancat». En un altre ordre, Planellas es mostra obert a un diaconat femení, però avisa que podria haver-hi un «cisma» a l'Església perquè la «mentalitat» d'Occident no és la d'Àfrica ni la d'Àsia, on hi ha el gruix de cristians actualment.
El passat mes de setembre, l'Arquebisbat de Tarragona va apartar del ministeri sacerdotal un capellà de l'arxidiòcesi després d'haver-lo declarat culpable d'haver comès abusos sexuals a un menor fa 30 anys. Va ser la conseqüència d'obrir un procés penal canònic i de demanar a la Santa Seu que derogués la prescripció, un fet que es permet d'ençà de la darrera reforma del Dret Canònic que va fer el papa Francesc per fer front als abusos sexuals perpetrats dins l'Església. L'Arquebisbat havia denunciat el cas també a la Fiscalia, però es va arxivar perquè havia prescrit. «Ens hem de posar les piles tots», exclama Planellas. «S'hauria d'estudiar molt seriosament que hi ha temes que no haurien de prescriure», reclama.
Fa aproximadament cinc anys que l'Arquebisbat de Tarragona va implantar un protocol per la prevenció i l'actuació en cas d'abusos a menors i adults vulnerables. Per exemple, es demana als mossens que «no es trobin mai sols amb un menor en un despatx tancat». És una de les «bones pràctiques» que s'estableixen al document. «Hi ha moltes maneres de fer, et pots trobar en un espai obert i parlar de moltes maneres», assenyala l'arquebisbe.
L'arquebisbe insisteix que l'Església «està molt més preparada ara que fa sis anys» a l'hora d'abordar aquest tema. Diu que abans s'anava «a les palpentes» i que «s'ha après a marxes forçades» davant l'aparició dels diversos casos.
Abús de poder
L'Església tarragonina també compta amb un protocol per prevenir i afrontar l'abús de poder. Planellas, sense revelar detalls, comenta que ja s'han trobat alguns casos. Diu que és «difícil de detectar». «Moltes vegades penses que és el tarannà d'aquella persona, però quan veus que hi ha víctimes que necessiten acompanyament psicològic o d'altres tipus, comencen a saltar algunes alarmes», apunta.
Dones diaconesses
En una entrevista a l'ACN, l'arquebisbe de Tarragona, que també ocupa la presidència de la Conferència Episcopal Tarraconense, es mostra obert al diaconat femení. «A mi no em sabria greu» afirma. Ara bé, avisa que si es pren aquesta decisió «em sabria més greu que tingués lloc un cisma» en l'Església. Creu que abans cal fer un «discerniment molt acurat». «Hem de ser molt prudents», assenyala.
Recorda que quan el papa Francesc va autoritzar la benedicció de parelles homosexuals fa un parell d'anys «a Occident es va veure bé en general, però a l'Àfrica i a l'Àsia va resultar fatal». Planellas apunta que el gruix de cristians es troben justament als continents africà i asiàtic. «L'Església és molt universal i a vegades extrapolem la mentalitat d'Occident com si hagués de ser de tota l'Església», argumenta.
«Esperançat» amb Lleó XIV
Després del primer mig any del papat de Lleó XIV, l'arquebisbe de Tarragona té «molta esperança» amb Prevost i creu que està «preparat per prendre grans determinacions» en el si de l'Església. Es va trobar amb ell a l'octubre, Planellas diu que «no farà un pas sense haver-ho pensat i meditat molt». Comenta que té un «tarannà diferent» al del papa Francesc. «Ell no és argentí, és nord-americà», resumeix. Tot i això, creu que està «en la mateixa línia» que el seu antecessor.