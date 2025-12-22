Policial
Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort d'un home a Tarragona és homicida o accidental
El cas està sota secret d'actuacions i encara no hi ha detinguts
Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort d'un home a Tarragona és una mort homicida o accidental, ja que la víctima va rebre un tret per darrere i es trobava en una zona de caça. Segons va avançar ElCaso.cat i han confirmat fonts policials a l'ACN, els agents van localitzar el cadàver al voltant de les 15.15 hores d'aquest diumenge en una àrea boscosa propera al camp del Nàstic.
La Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona s'ha fet càrrec del cas, el qual està sota secret d'actuacions. Els investigadors estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia. De moment, no hi ha cap persona detinguda pels fets.
Tarragona
Troben un home mort a prop del camp del Nàstic de Tarragona
Marta Omella