Troben un home mort a prop del camp del Nàstic de Tarragona
Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies del succés
Els Mossos d’Esquadra investiguen la troballa del cos sense vida d’un home aquesta tarda a Tarragona. Segons ha confirmat la policia catalana, el cadàver s’ha localitzat a prop del camp del Nàstic aquest diumenge a la tarda, en una «zona rural», després que un grup de persones alertés els serveis d’emergència.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que han certificat la mort de l’home. De moment, però, la policia no ha facilitat més detalls sobre les circumstàncies del succés, ni tampoc sobre la identitat de la víctima, i no consta cap detenció relacionada amb aquests fets.
Segons ha avançat ElCaso.com, es tractaria d’una mort violenta i l’home presentaria un tret al cap. Aquest extrem, però, encara no ha estat confirmat oficialment pels Mossos d’Esquadra.
Segons informa el cos, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del Camp de Tarragona treballa per esclarir els fets. El cas, informen, està sota secret de les actuacions.