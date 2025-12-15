Transport
Sánchez anuncia un abonament únic de transport que costarà 60 euros al mes
El nou abonament servirà a Rodalies, busos i mitja distància
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la creació d’un abonament únic de transport vàlid a tot l’Estat que entrarà en vigor a la segona quinzena de gener. Aquest títol costarà 60 euros mensuals (30 euros per als menors de 26 anys) i es podrà fer servir a Rodalies, mitja distància i autobusos estatals.
«Canviarà per sempre la manera com entenem i fem servir el transport públic», ha manifestat Sánchez durant la roda de premsa de balanç de l’any celebrada al palau de la Moncloa. Tal com ha concretat el cap de l’executiu espanyol, aquesta mesura s’aprovarà en forma de decret llei en el darrer Consell de Ministres de 2025. A més, ha ressaltat que s’estendran les ajudes vigents al transport públic.
«Aquest abonament estarà disponible durant el mes de gener per als mitjans esmentats, però esperem que, progressivament, s’hi afegeixin totes les xarxes de transport públic estatals i autonòmics», ha remarcat. A parer seu, això permetrà un gran estalvi per a la població en general i, especialment, per a les persones treballadores.