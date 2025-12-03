Equipaments
El Teatre Metropol es rehabilita i recupera elements de Jujol
L’Ajuntament tramita una actuació d’urgència per solucionar uns problemes amb les bigues de l’espai, que allargaran les obres previstes
El Teatre Metropol a poc a poc va recuperant el seu esplendor, però encara no sap quan tornarà a obrir les portes. Les obres de rehabilitació de l’espai de l’Ajuntament de Tarragona avancen a «bon ritme» però el passat setembre es van trobar amb un imprevist: deficiències estructurals a les bigues que són a sobre del vestíbul de l’edifici. Aquesta desagradable troballa ha fet aturar momentàniament els treballs i ja s’estan tramitant aquestes obres d’urgència per continuar amb la reparació d’un dels grans treballs de Josep Maria Jujol.
«Sabíem que podia passar pel mal estat de l’edifici. Ara mateix és la prioritat per preservar la integritat de l’equipament declarat Bé Cultural d’Interès Nacional», va explicar ahir Sandra Ramos, consellera de Cultura, en una visita d’obres. Aquesta actuació imprevista durarà uns tres mesos. Pel que fa als treballs previstos, algunes de les accions més significatives ja s’han completat. Un exemple és la ignifugació de l’estructura metàl·lica.
Ja no entra l’aigua
Especialment, s’ha volgut actuar per evitar l’entrada d’aigua dintre del teatre arranjant i anivellant el pati i el porxo de la planta baixa per evitar l’entrada d’aigua. Aquestes filtracions van afectar les estructures de fusta de les voltes originals, que ara s’han restaurat. En aquest sentit, també s’han arranjat les cobertes de la galeria i gàrgoles per l’evacuació d’aigües pluvials. «La idea és fer una rehabilitació integral de tot el conjunt. Vam començar per aquestes fases aprofitant que aquest projecte ja existia», va exposar Ramos. Les obres previstes s’ampliaran durant 5 mesos per tal de continuar amb els treballs de substitució de finestrals, fusteria i la millora de la rampa d’accés al pati i façana. L’import total de les actuacions incloses les intervencions d’urgència ascendeixen a un milió d’euros.
Però les actuacions més «impactants» són les de recuperació d’elements decoratius fets per Jujol. Així, s’ha fet una reproducció del fogueró de Jujol, a càrrec d’artesans especialitzats, i s’ha instal·lat en la seva ubicació original. També s’han recuperat les decoracions a zones clau com les voltes del porxo inferior, la volta de la galeria, així com alguns paviments. Amb tot, no se sap quan es podrà obrir. «No tenim pressa. Quan estigui digne, segur i a l’altura de l’equipament, l’obrirem. Hi havia una manca d’inversió històrica en aquest espai únic de la ciutat», va indicar l’alcalde Rubén Viñuales.
Mig milió de l’Estat
Aprofitant la visita d’obres, l’Ajuntament va anunciar que les obres de rehabilitació del Metropol han estat escollides per rebre el finançament del 2% cultural per part de l’Estat que permetran sumar 500.000 euros al projecte. «És una molt bona notícia. Hi ha milers i milers de projectes d’arreu d’Espanya que competeixen per això. A més, no escapa als tècnics que, un cop et seleccionen, és més fàcil que et seleccionin una altra vegada», va comentar el batlle.
El projecte comptarà amb un nou restaurant i botiga a Méndez Núñez
«No caldrà tallar la meitat del hall del teatre amb una cortina antifocs o amb algun element que separés i donés seguretat perquè aquesta altra sortida ja dona aquesta distància mínima necessària entre la platea; i amb una sortida que no complia fins ara amb l’entrada a la Rambla perquè era massa gran», va explicar la consellera de Cultura, Sandra Ramos. Aquest nou accés polivalent permetrà també donar una funcionalitat autònoma a les diferents peces del complex cultural, sense haver d’estar necessàriament obert l’espai escènic.
Sostenibilitat econòmica
L’Ajuntament també considera que el nou espai permetrà tenir al projecte una «mínima sostenibilitat econòmica». «Hi ha d’haver botiga perquè Jujol és l’artista més gran que hem tingut en segles, era l’artista complet. Si veuen els seus treballs de fi de carrera, ja són obres d’art», va dir Viñuales.