Cultura
Les obres al Metropol tornen a valorar les joies modernistes menyspreades dècades enrere
L'espai es restaura sense gairebé cap document de l'època
Tornar a fer brillar les joies modernistes de Jujol al Metropol no està sent una feina fàcil. D’una banda, perquè no s’ha conservat gairebé cap documentació de l’època. I, de l’altra, perquè durant moltes dècades es va despreciar aquest moviment artístic i es van tapar i danyar gran part dels elements. Tot i això, s’estan recuperant diferents dibuixos d’ornaments florals a columnes i decoracions marines. L’arquitecte va configurar la sala com un vaixell que conduïa els espectadors cap al mar de la salvació, en un moment històric on la religió perdia adeptes i es buscaven formes d’oci per a les classes populars. Els colors de les peces originals s’han mantingut.
Les obres del Teatre Metropol de Tarragona s’allargaran durant cinc mesos per tal de solucionar problemes estructurals sobrevinguts. Durant la visita que s'ha fet a l'equipament, també han confirmat que l'Ajuntament incorporarà un nou espai del carrer Méndez Núñez al projecte Metropol.
La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha detallat que «estem tramitant una actuació d’urgència consistent en solucionar els problemes estructurals. Es tracta d’un procés complex i viu que cal posar en valor. Ara la prioritat és aquesta actuació d’urgència, necessària per preservar la integritat de l’equipament declarat BCIN».