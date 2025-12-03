Comerç
El mercat amb descomptes del 80% a grans marques que arriba a Tarragona aquest cap de setmana
Entre les marques presents destaquen Adidas, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe Jeans, Geox o Jack & Jones
Aquest cap de setmana torna a Tarragona una de les cites més comercials de l’any. Del 5 al 7 de desembre, la CaixaBank Tarraco Arena acollirà una nova edició del Radical Market, considerat el gran esdeveniment de descomptes del territori. Més de 60 expositors participaran en aquesta fira, que oferirà milers d’articles amb rebaixes de fins el 80%.
L’horari serà ininterromput, de 10 a 21 hores. Els visitants trobaran una àmplia varietat de productes: moda, calçat, accessoris, articles per a la llar, descans, gastronomia, cosmètica i bellesa, entre d’altres. Serà també una ocasió ideal per avançar les compres de Nadal i aconseguir regals a bon preu.
Entre les marques presents destaquen Adidas, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe Jeans, Geox o Jack & Jones, així com firmes de moda vintage per a tots aquells que busquin peces úniques. També hi haurà productes per a la llar, com sofàs, petits electrodomèstics o estris de cuina, i una zona gastronòmica amb formatges, ibèrics, dolços artesanals i especialitats internacionals.
Per premiar la participació, l’organització sortejarà un xec de 500 euros entre tots els assistents, que es podrà intercanviar a qualsevol dels estands del recinte. L’accés a la CaixaBank Tarraco Arena (carrer de Mallorca, 18) és senzill tant si se’n va en vehicle privat com en transport públic —la línia 41 té aturada a Pere Martell, 34—.