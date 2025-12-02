Viral
Aquest poble de Tarragona és el que més ha crescut de Catalunya: supera ja els 16.000 habitants
Aquest municipi ha guanyat un 3,5% de residents i ha superat, per primera vegada, els 16.000 veïns
Cunit és el municipi de Tarragona de més de 10.000 habitants que més ha crescut a Tarragona l’últim any, segons el cens anual de població de l’INE a 1 de gener de 2025. El municipi va guanyar un 3,5% de residents i supera per primera vegada els 16.000 veïns.
En un percentatge similar se situen altres municipis de mida comparable, com Mont-roig del Camp (Baix Camp), que ja assoleix més de 14.500 habitants. Alcarràs (Segrià), a Lleida, va arribar a 10.556. Un altre dels municipis grans amb un creixement destacat l’any passat és L’Hospitalet de Llobregat, amb prop de 10.000 persones més i un total de 292.161.
Baix Penedès
Daniel Cabezas Ramírez
Entre els municipis del seu mateix rang, només sis van perdre veïns, tots per sota de l’1%. Localitats com Sant Cugat del Vallès, Lloret de Mar o Cardedeu també han mantingut un creixement sostingut durant els últims anys. D’altra banda, Sant Jaume de Frontanyà continua sent el terme municipal menys poblat de Catalunya, amb 25 habitants.