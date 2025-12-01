Municipal
Formalitzen el contracte per les obres del camí de ronda de la Savinosa de Tarragona
Una concentració en contra del projecte reuneix més d'un centenar de persones
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns la formalització del contracte per executar les obres del camí de ronda entre les platges de la Savinosa i l'Arrabassada, a Tarragona. El projecte està impulsat per la Diputació de Tarragona i avalat per la direcció general de Costes de l'Estat. Els treballs els durà a terme Seranco S.A.U. per un import de 789.900 euros.
Precisament aquest dissabte més d'un centenar de persones es van concentrar per demanar que les obres no es facin. Convocats per la plataforma SOS Costa i Camp de Tarragona, consideren que el projecte atempta contra el medi natural i posa en risc l'espai, ja que es preveu construir una pista de cinc metres d'ample per a vianants i bicicletes.
«Encara som a temps d’aturar el nou camí de ronda de la Savinosa. Si és necessari i ens hem de posar davant de les màquines, ho farem». Amb aquesta contundència es va expressar dissabte l’arquitecta i activista Anna Saballs.
Saballs, que ja ha defensat causes vinculades amb la conservació del patrimoni oblidat —com les visites als Montgons o les cent pujades a Sant Simplici per dignificar-lo— ha viralitzat un vídeo on denuncia el projecte. Acumula a Instagram més de 150.000 visualitzacions i milers de likes i comentaris, molts des de més enllà de les fronteres tarragonines. «El nou camí, de cinc metres d’ample per facilitar el pas de les bicicletes, és a dir, dels turistes, es carregarà espècies protegides i manipularà els roquissars», subratlla Saballs en el vídeo.
«Crec que hi havia maneres diferents de fer-lo. L’arquitecte del preventori de la Savinosa, que està abandonat, ja va preveure un camí que es pot reaprofitar», manifesta. Saballs és partidària de conservar el preventori perquè «es tracta d’un edifici racionalista catagolat, dels anys trenta, molt interessant per la seva volumetria», i també de preservar els morrots. «No s’entén com han abandonat el preventori tots els governs que han anat passant i ara aposten per aquest projecte», lamenta.