Medi Ambient
«Si és necessari ens posarem davant de les màquines per aturar el nou camí de ronda de la Savinosa»
Es viralitza un vídeo de l’arquitecta Anna Saballs on reclama frenar el projecte
«Encara som a temps d’aturar el nou camí de ronda de la Savinosa. Si és necessari i ens hem de posar davant de les màquines, ho farem». Amb aquesta contundència s’expressa l’arquitecta i activista Anna Saballs. Dissabte va ser una de les portaveus en la protesta convocada al davant de la Diputació per SOS Costa i Camp de Tarragona. L’objectiu era clar: denunciar el nou camí de ronda de 5 metres que permetrà el pas de bicicletes i, segons els organitzadors, malmetrà els morrots ubicats entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa, al voltant del preventori.
Més d’un centenar de persones van participar en la protesta. Fins i tot consellers i conselleres d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, com el portaveu Xavi Puig, que es van desmarcar així del seu partit a la Diputació. El projecte del camí de ronda està liderat per l’ens provincial presidit per Noemí Llauradó, també republicana. «Li vull demanar a l’alcalde Viñuales que sumem esforços ERC i el PSC de Tarragona per demanar al Ministeri, que és de qui depèn el projecte, que l’aturi i el replantegi juntament amb la ciutadania i entitats per fer una cosa molt més integrada», va indicar Puig.
«Han abandonat el preventori»
Anna Saballs, que ja ha defensat causes vinculades amb la conservació del patrimoni oblidat —com les visites als Montgons o les cent pujades a Sant Simplici per dignificar-lo— ha viralitzat un vídeo on denuncia el projecte. Acumula a Instagram més de 150.000 visualitzacions i milers de likes i comentaris, molts des de més enllà de les fronteres tarragonines. «El nou camí, de cinc metres d’ample per facilitar el pas de les bicicletes, és a dir, dels turistes, es carregarà espècies protegides i manipularà els roquissars», subratlla Saballs en el vídeo.
«Crec que hi havia maneres diferents de fer-lo. L’arquitecte del preventori de la Savinosa, que està abandonat, ja va preveure un camí que es pot reaprofitar», manifesta. Saballs és partidària de conservar el preventori perquè «es tracta d’un edifici racionalista catagolat, dels anys trenta, molt interessant per la seva volumetria», i també de preservar els morrots. «No s’entén com han abandonat el preventori tots els governs que han anat passant i ara aposten per aquest projecte», lamenta.