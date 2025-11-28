Viral
La botiga de Tarragona que arrasa a les xarxes i apareix per sorpresa a National Geographic
La botiga de futbol ven caixes sorpresa que contenen samarretes aleatòries de qualsevol equip del món
El fenomen de les mystery box futboleres ha deixat una imatge curiosa, ja que un paquet de Camisetas Fútbol Sorpresa (CFS), la popular botiga de Tarragona especialitzada en caixes sorpresa de samarretes, ha aparegut recentment en un programa de National Geographic centrat en els controls aeroportuaris.
L’escena, completament casual, formava part d’una inspecció rutinària, en la qual ha acabat apareixent un dels paquets de l’empresa tarragonina. Tot apunta que es tractava d’una de les nombroses comandes que la marca envia a altres països, ja que l’empresa s’està expandint internacionalment.
Encara que la seqüència televisiva és breu, la seva aparició il·lustra l’abast internacional que ha aconseguit l’empresa. CFS realitza enviaments constants a l’estranger —especialment a països com els Estats Units o Mèxic— i el fet que un dels seus paquets aparegui en un programa de televisió global reflecteix aquesta expansió més enllà de Tarragona.
Fundada per Héctor Espresati i Eric, CFS s’ha convertit en un fenomen viral gràcies al seu contingut a les xarxes socials, on duen a terme reptes en diferents ciutats, com Barcelona o Tarragona, on regalen les seves samarretes si se superen els esmentats reptes. La idea del negoci és senzilla, ja que el client rep una samarreta aleatòria de qualsevol equip del món, a més d’altres accessoris, com bufandes.
L’auge de l’estètica blokecore, les samarretes retro i els regals originals ha disparat la demanda. Les “caixes vintage”, de fet, s’esgoten cada vegada que reposen estoc. S’hi sumen col·laboracions amb equips com Las Palmas i la filosofia d’oferir models difícils d’aconseguir, des de clubs xilens com Coquimbo Unido fins a samarretes impossibles de trobar en mercats com Mèxic o els Estats Units.
El creixement ha estat tan notable que CFS ja no només distribueix samarretes, també ha llançat col·leccions pròpies de cromos, accessoris futbolers, mapes i fins una marca esportiva que dissenya equipacions per a clubs, com la UE Santa Coloma d’Andorra. El 2024 van vendre més de 34.000 samarretes i el ritme d’aquest 2025 apunta a ser encara més alt.