El primer espanyol en guanyar un Emmy porta a Tarragona el seu espectacle 'Gola'
L’actor Oriol Pla actuarà a Tarragona el proper 12 de desembre i encara queden entrades disponibles
L’actor barceloní Oriol Pla, flamant guanyador de l'International Emmy Award a millor actor —el primer espanyol en aconseguir-ho, pel seu paper a la sèrie Yo, adicto—, actuarà a Tarragona el pròxim 12 de desembre a les 20:00 h al Teatre Tarragona. Les entrades encara estan disponibles, oferint als tarragonins l’oportunitat de veure en directe un dels actors del moment després del seu recent guardó.
L’espectacle es titula Gola, i planteja una experiència escènica intensa on Pla explora la “gola” entesa com a voracitat, el desig d’engolir en excés tot el que desitgem o el que ens fan desitjar. És una barreja de teatre físic, clown, bufó i performance, que trasllada al públic, a un viatge emocional i simbòlic.
L’obra posa en escena a un personatge en constant moviment, que riu, salta, balla, crida, però sobretot fuig del seu propi reflex. Aquesta fugida és la metàfora central, una humanitat atrapada per les seves pròpies ànsies, incapaç d’aturar-se, en perpetu desequilibri emocional. “Gola” convida a mirar al buit que deixem d’engolir mentre no parem, oferint una crítica directa i contemporània a l’excés i l’alienació.
Oriol Pla arriba a Tarragona després de rebre un dels guardons més prestigiosos de l’actuació internacional. El seu Emmy per “Yo, adicto” ha marcat una fita, ja que s’ha convertit en el primer actor espanyol en guanyar el premi a millor actor als International Emmy Awards 2025.