Comerç
Obre una nova botiga de roba femenina al Parc Central de Tarragona
Fins ara, aquesta cadena estava present a Tarragona dins de la botiga Cortefiel de la Rambla Nova
Una nova botiga de roba ha obertal Parc Central de Tarragona. Es tracta de Hoss Intropia, la primera botiga independent de la marca a la ciutat, reconeguda pel seu estil femení inspirat en la moda mediterrània, l’artesania i l’atemporalitat de les seves col·leccions.
Fins ara, Hoss Intropia estava present a Tarragona dins de la botiga Cortefiel de la Rambla Nova. L’obertura a Parc Central suposa un pas important en la seva expansió i reforça el seu vincle amb el territori i els seus clients.
Camp de Tarragona
Els pobles de Tarragona que tindran pista de gel aquest Nadal
Daniel Cabezas Ramírez
Francisco Lambea, gerent del centre comercial, ha destacat que “aquesta obertura no només amplia la nostra oferta de moda, sinó que també ofereix als visitants una experiència de compra única, amb col·leccions que reflecteixen personalitat i autenticitat.”
El nou establiment incorpora a més Slowlove com a marca convidada, ampliant la proposta de moda per a les clientes. Amb aquesta inauguració, Parc Central reforça la seva capacitat per atreure marques de prestigi i consolidar-se com un referent comercial a Tarragona.