Busquen una gossa desapareguda durant un incendi a Bonavista: ofereixen recompensa

La seva propietària està desesperada i demana ajuda per trobar-la

Imatge difosa de Leia.

La propietària de Leia, una gosseta teckel de 13 anys, està desesperada. La gossa va desaparèixer després que hi hagués un incendi al pis on vivien, al carrer Sis de Bonavista. Els fets van passar la matinada del 19  de novembre.

La seva ama ha difós a través de les xarxes socials la fotografia de Leia per intentar localitzar-la. En la publicació explica que Leia és de color negra de pèl curt, que està una mica grassoneta i li costa caminar. La propietària ofereix recompensa. Per qualsevol informació es pot contactar amb ella al 664 383 246.

