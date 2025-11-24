Successos
Busquen una gossa desapareguda durant un incendi a Bonavista: ofereixen recompensa
La seva propietària està desesperada i demana ajuda per trobar-la
La propietària de Leia, una gosseta teckel de 13 anys, està desesperada. La gossa va desaparèixer després que hi hagués un incendi al pis on vivien, al carrer Sis de Bonavista. Els fets van passar la matinada del 19 de novembre.
La seva ama ha difós a través de les xarxes socials la fotografia de Leia per intentar localitzar-la. En la publicació explica que Leia és de color negra de pèl curt, que està una mica grassoneta i li costa caminar. La propietària ofereix recompensa. Per qualsevol informació es pot contactar amb ella al 664 383 246.
Tarragona
Crema una televisió i cablejat elèctric en un pis de Bonavista
Shaila Cid