Successos
Crema una televisió i cablejat elèctric en un pis de Bonavista
Els Bombers de la Generalitat ha rescatat tres gossos i quatre cadells de l'habitatge afectat
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en un pis a Bonavista. L'avís ha arribat a les 00.31 hores i s'han mobiltzat fins al número 25 del carrer Sis.
Quan han arribat al lloc dels fets han localitzat el foc en una estança on ha cremat una televisió i el cablejat històric. L'ocupant del pis es trobava fora de l'habitatge però els bombers van haver de rescatar tres gossos i quatre cadells. També van deixar dos més fora una terrassa a l'espera de poder-los rescatar amb més seguretat.
Després de l'extinció del foc, els bombers van procedir a la ventilació de l'habitatge de planta baixa i pis superior. El propietari va ser traslladat fins a l'hospital Joan XXIII per fer una crisi d'ansietat.