L'Ajuntament licitarà el projecte de trasllat de les oficines municipals a l'antiga Facultat de Lletres el 2026
El consistori, que reservarà 120.000 euros en el nou pressupost per a la seva elaboració, ha descartat fer un concurs d’idees per tal d’accelerar el procés
L’antiga Facultat de Lletres es convertirà en la nova seu administrativa de l’Ajuntament de Tarragona. Així ho va decidir l’estiu passat el govern de Rubén Viñuales, que enguany tenia previst impulsar un concurs d’idees per a definir la reubicació les dependències municipals que el consistori té actualment en el número 59 de la Rambla Nova. Segons expliquen fonts consultades pel Diari Més, l’executiu socialista ha acabat descartant aquesta opció i aposta per licitar directament la redacció del projecte executiu, per tal d’«accelerar el futur trasllat».
Amb la decisió que ha pres l’Ajuntament, s’escurçarà tot el procediment per concretar aquesta mudança. Això permetria alliberar l’immoble de la Rambla Nova on està situada l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), pel qual el consistori paga més de mig milió d’euros anuals en concepte de lloguer. La idea és traslladar uns 200 treballadors públics a l’antiga Facultat de Lletres que compta amb una superfície de 4.114 metres quadrats.
En el pressupost municipal del 2026, es reservarà una partida de 120.000 euros per a l’elaboració del projecte executiu. Es tracta d’una inversió acordada entre el govern socialista i el grup de Junts per Catalunya durant les negociacions dels nous comptes. De fet, ambdues formacions ja havien pactat 65.000 euros el 2024 per a dur a terme el concurs d’idees. «El trasllat permetrà ordenar espais, agrupar serveis i donar una atenció directa més àgil per a tothom. Era necessari que s’acceptés la nostra proposta per tenir una administració moderna i estalviar diners a la ciutat», diu el portaveu de la formació juntaire, Jordi Sendra.
L’Ajuntament haurà de remodelar integralment l’antiga universitat de la plaça Imperial Tàrraco abans de poder-hi traslladar les seves dependències administratives. El cost d’aquesta reforma s’acabarà definint amb el projecte executiu, però en el pla d’inversions plurianuals elaborat pel govern municipal l’any passat ja es va fer un càlcul aproximat. Segons aquest document, el consistori invertirà 700.000 euros per a les obres de rehabilitació l’any 2026 i altres 7 milions d’euros més el 2028.
Doble trasllat
L’Ajuntament no és l’únic que està preparant un trasllat cap a la Imperial Tàrraco. I és que la Diputació també establirà el seu centre operatiu a l’antic edifici de la Caixa Tarragona. L’ens provincial calcula que la reforma per adequar les instal·lacions suposaran un cost de 8,9 milions d’euros. Pel que fa a la Facultat de Lletres, encara no hi ha data d’inici per a les obres, però, en aquest cas, es preveu que comencin el 2027 i l’equipament entri en funcionament el 2029.