Societat
La reforma de l'antic edifici de Caixa Tarragona podria començar el 2027
La Diputació podria traslladar el centre operatiu el 2029. L'ens convocarà un concurs d'idees abans d'acabar l'any per escollir el millor projecte
La Diputació de Tarragona traslladarà el seu centre operatiu a l'antic edifici de Caixa Tarragona, a la plaça Imperial Tarraco. Abans, es reformaran les instal·lacions que estan a punt de fer 50 anys per adequar-les als nous usos amb un pressupost de 8.9 milions d'euros. L'ens supramunicipal convocarà un concurs d'idees abans d'acabar l'any per escollir el millor projecte.
Les obres es podrien iniciar el 2027 perquè l'edifici entri en funcionament el 2029 després d'anys d'abandonament. Al Palau de la Diputació del passeig de Sant Antoni es mantindrà la part més institucional on se seguiran celebrant els plens i la part més política. Paral·lelament, la Diputació estudia traslladar-hi el Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT).
L'edifici que va ser la seu de la Caixa d'Estalvis Provincial, més tard de Caixa Tarragona i finalment de Catalunya Caixa i del BBVA iniciarà una nova etapa els pròxims anys esdevenint la seu operativa de la Diputació de Tarragona. Després de cinc anys tancats, l'ens supramunicipal el va adquirir i ara presentarà un concurs d'idees per reformar-lo i reobrir-lo amb uns 300 treballadors que se sumen als 320 que ja estan a l'edifici Síntesi, annex a les antigues oficines financeres.
El projecte es desenvoluparà en dues fases. Quan s'obri la convocatòria, s'escolliran cinc estudis arquitectònics que seran els encarregats de presentar les seves propostes en una segona fase. Després, un jurat n'escollirà la «millor».
La licitació té un pressupost de 569.101 euros (més IVA) i inclou la redacció dels projectes bàsics i executius i la posterior direcció d'obra. La partida per la reforma puja fins als 8,9 milions d'euros per fer les obres i posar les instal·lacions en funcionament.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha explicat que els criteris que se seguiran seran principalment de «sostenibilitat ambiental i transició ecològica», a més de la «qualitat arquitectònica i la integració en l'entorn». Llauradó ha reconegut que el concurs d'idees «allargarà» el termini previst, però creu que «val la pena».
L'edifici compta amb 7.076 metres quadrats en set plantes i tres subterranis. Llauradó ha insistit que les noves instal·lacions han de ser «molt funcionals» per al personal de la Diputació. «Còmode, confortable i que s'hi pugui treballar a gust», ha dit. I també «més obert a la ciutadania i al món local», ha afegit.
D'altra banda, la presidenta de l'ens ha assenyalat l'aposta per la plaça Imperial Tarraco com a unt de «rellevància econòmica i administrativa». Una qüestió que creu que es podria veure «afectada» si l'antic edifici de Caixa Tarragona continués abandonat.
S'ha fet un estudi previ per avaluar l'estat de l'edifici. Des de la Diputació han assenyalat que caldrà un «reforç estructural», però han descartat que hi hagi «deficiències». «S'ha de posar al dia per complir els estàndards més moderns», ha dit el diputat delegat de serveis generals, Eduard Rovira.
Palau de la Diputació
Pel que fa al Palau de la Diputació al passeig de Sant Antoni, l'administració supramunicipal vol mantenir la part més institucional. Hi haurà espai per als grups polítics, s'hi faran els plens i les reunions i visites més institucionals. A més, Llauradó ha avançat que «estudien» traslladar-hi el Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT), actualment ubicat a la Part Alta.