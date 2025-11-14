Municipal
El govern de Tarragona presenta un pressupost de 236 MEUR, un 1,5% més que el 2025
Entre les partides d'inversioons destaquen els 1,5 milions per adquirir vivenda social o 1,4 per equipaments culturals com el Teatre Metropol, la Muralla, la preservació del patrimoni històric i la transformació del Mercat del Fòrum
El govern municipal de Tarragona portarà al ple del 21 de novembre un pressupost per 2026 que contempla un paquet d’inversions de 19,5 milions d’euros que consolidaran la transformació urbana i social de Tarragona. «Els comptes reflecteixen la solidesa d’un govern capaç d’arribar acords i mantenir una gestió estable. És un pressupost realista i pragmàtic», ha remarcat la consellera d’Hisenda, Serveis Centrals i TIC, Isabel Mascaró. La proposta de pressupost consolidat per a l’exercici 2026 ascendeix a 235.946.033,01 euros, un 1,5% més que l’any anterior.
La proposta s’emmarca en la voluntat del govern municipal de continuar «avançant cap a una Tarragona més humanitzada i sostenible, consolidant la millora dels serveis públics i la modernització de les infraestructures urbanes», ha remarcat la consellera Mascaró.
Les persones continuen al centre de l’acció municipal. L’àrea de Serveis Socials rep 200.000 € per reforçar programes d’atenció i acompanyament, mentre que es destinen 36.000 € a polítiques d’igualtat i a la instal·lació d’un grup escultòric a la plaça de la Dona.
L’habitatge social és un dels temes clau del nou pressupost. S’invertiran 1,5 M € per a l’adquisició d’habitatge social i 250.000 € per rehabilitació d’edificis.
El transport públic és una de les grans prioritats d’aquest pressupost: s’hi destinen més de 1,8 M€ per renovar i ampliar la flota d’autobusos municipals, modernitzar equipaments i millorar la infraestructura de les cotxeres. En concret, els comptes municipals preveuen l’adquisició de 10 nous autobusos i 3 més d’articulats.
Paral·lelament, es mantenen i amplien els plans d’asfaltat (1,5 M€) i de reductors de velocitat (75.000 €) per millorar la seguretat i la qualitat viària. Tot just ara s’ha començat a pavimentar els laterals de l’avinguda Roma, dins el Pla d’Asfaltat iniciat aquest 2025 i que renovarà vora 6 quilòmetres d’asfaltat a la ciutat.
En matèria de cultura i patrimoni, es preveuen 501.000 € per equipaments culturals —com el Teatre Metropol o la Muralla— i 592.000 € per preservar el patrimoni històric, reforçant l’aposta pel patrimoni històric de la ciutat. També es destinaran 250.000 euros en la transformació del Mercat del Fòrum.
El Pla de Barris de la Part Baixa disposa de 2,4 M€ per continuar les actuacions d’habitatge, eficiència energètica i espais públics com els ajuts per la millora de l’eficiència energètica als edificis (724.441 euros), o els 150.000 euros que es destinaran a la millora de les càmeres de seguretat. El col·lector de pluvials de Torres Jordi també serà una de les inversions clau del pressupost. En concret, es destinaran 888.232,72 euros en una obra clau per ampliar la capacitat d’evacuació pluvial de la xarxa municipal. És a dir, la inversió conjunta per aquesta infraestructura supera el milió d’euros.
Transformació de Sant Salvador
El nou pressupost també aposta per Sant Salvador, amb l’elaboració del Pla Estratègic (100.000 €) per preparar futures convocatòries del Pla de Barris. Uns diners que s’afegeixen als 100.000 euros que es destinaran a la millora dels espais públics d’aquest barri i que tot plegat forma part del nou Pla de Xoc per Sant Salvador.
Tarragona
La redacció del Pla Integral de Sant Salvador es desencallarà amb els pressupostos del 2026
John Bugarin
En l’àmbit educatiu i esportiu, el pressupost preveu més d’1 M€ per pintar totes les escoles públiques i prop de 900.000 € per millorar els equipaments esportius, com els vestidors dels camps de futbol o els pavellons municipals.
El pressupost també aposta per la transició ecològica i la millora de l’espai públic: amb 724.000 € per a parcs i jardins; 200.000 € per a refugis climàtics infantils; 100.000 € per a instal·lacions fotovoltaiques; i 32.000 € per a millores en la deixalleria fixa.
També es destinen 100.000 euros per renovar l’enllumenat de la Rambla Nova i el passeig de les Palmeres.
Finalment, es destinen 315.000 € a modernitzar les eines tecnològiques municipals i millorar l’eficiència administrativa.
«Amb aquests pressupostos, el govern municipal reafirma la seva voluntat de seguir transformant Tarragona des de la responsabilitat, la cohesió social i la proximitat: una ciutat que creix amb els tarragonins i tarragonines, de manera ordenada, sostenible i al servei de les persones», ha remarcat la consellera d’Hisenda, Serveis Centrals i TIC, Isabel Mascaró.