Municipal
La redacció del Pla Integral de Sant Salvador es desencallarà amb els pressupostos del 2026
El PSC i ECP han acordat 100.000 euros per fer-lo i 300.000 més per arranjar la zona d’Interblocs
L’Ajuntament de Tarragona reservarà una partida de 100.000 euros en el pressupost municipal del 2026 per a la redacció del Pla Integral de Sant Salvador. Així es contempla en el preacord assolit entre el govern de Rubén Viñuales (PSC) i el grup d’En Comú Podem, els quals han pactat també una inversió de 300.000 euros per a millorar l’espai públic de la zona d’Interblocs, un dels punts més degradats del barri.
«Sant Salvador necessita un revulsiu que compensi molts anys de deixadesa», remarca el portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui remarca que es farà «un pla integral amb mirada social, ambiental i urbanística, que marqui un rumb clar i ens permeti aconseguir els recursos necessaris per a millorar de veritat la vida dels veïns i veïnes». La intenció és que aquest document, el qual recollirà diferents accions per a revitalitzar el barri, es pugui presentar a les futures convocatòries del Pla de Barris i Viles 2025-29 impulsat per la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, l’edil apunta que «el treball conjunt amb els serveis municipals, i molt especialment amb Intervenció, ha estat clau per desllorigar, per fi, la inversió a Interblocs». L’entesa entre el govern i En Comú Podem haurà de ser ratificada per les assemblees de la coalició morada. Dilluns vinent, la militància dels Comuns votarà el preacord amb els socialistes —que inclou més de 50 propostes— i, l’endemà, serà el torn de Podem. Un cop hi hagi llum verda per part de tots dos partits, el grup municipal d’ECP certificarà el seu «sí» als nous pressupostos.
El govern municipal també té avançades les converses amb Junts per Catalunya, els consellers no adscrits Javier Gómez i Jaime Duque, i la trànsfuga Elvira Vidal per aprovar dels comptes, que es votaran en el ple del pròxim 21 de novembre.
Satisfacció a mitges
L’executiu socialista va decidir presentar el Pla Integral de la Part Baixa al Pla de Barris de la Generalitat, però va obrir la porta a elaborar nous projectes de millora per a altres zones de la ciutat com Sant Salvador de cara a futures convocatòries. L’any vinent, l’Ajuntament tindrà els diners perquè sigui una realitat. «És una bona notícia que es vulgui reservar una partida per a elaborar un projecte integral per al barri», afirmen des de l’associació de veïns de Sant Salvador i Sant Ramon. Tot i això, temen que no estigui enllestit per a la convocatòria del 2026: «Primer, s’ha de licitar i, després, redactar el pla. Això trigarà uns quants mesos, ja que els processos administratius són llargs».
D’altra banda, creuen que «els 300.000 euros per arranjar la zona comuna d’Interblocs són insuficients per resoldre tots els problemes urbanístics que hi ha». En aquest sentit, consideren que, més enllà de fer-hi una intervenció puntual, és «necessària» una «expropiació d’aquest espai o una cessió per part dels propietaris, perquè passi a ser municipal i s’hi pugui fer un manteniment continu». Tot i això, celebren que «Sant Salvador torni a estar a la carpeta del govern».