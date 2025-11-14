Municipal
A què es destinaran els 19,5 MEUR pressupostats pel govern de Tarragona en inversions?
Els comptes municipals destinen 1,8 milions d’euros per l’adquisició de 13 nous autobusos i 1,4 milions per equipaments culturals
El govern municipal de Tarragona ha presentat aquest divendres que les inversions que es faran a la ciutat el 2026 ascendiran a 19,5 milions d’euros. Aquestes s'incorporen al pressupost que es portarà al ple del 21 de novembre i que ascendeix a 235.946.033,01 euros per a l’exercici 2026, un 1,5% més que l’any anterior.
Les inversions ascendeixen als 19.480.120,51 milions d'euros amb partides destacades per la Part Baixa (2,4 milions d'euros). També hi ha projectes de patrimoni com la rehabilitació de la Quinta de Sant Rafael, l'adequació de l'espai arqueològic del carrer Eivissa i Ca la Garsa. A més, es reserven 1,5 milions d'euros per la compra de 13 autobusos urbans.
Pel que fa a la seguretat ciutadana, les inversions ascendeixen a 233.804,69 euros. Aquestes es destinaran càmeres de vigilància (13.804,69); càmeres personals per a la Guàrdia Urbana (50.000 euros); altre material (80.000 euros); en la millora dels edificis de la GUT (40.000) i en vehicles policials (50.000 euros).
També es destinaran 63.000 euros a Protecció Civil, per a adquirir nou material (5.000 euros); al tancament de la zona de la zona de caixa de càrrega de vehicles pickups (8.000 euros); i al conveni per a l'adquisició d'una furgoneta de transport de passatgers (50.000 euros).
Pel que fa a la promoció comercial es destinarà un total de 369.000 euros que es repartiran en escomeses per a punts de llum per a les fires que se celebren a la Rambla Nova i al Passeig de les Palmeres; 250.000 euros a la transformació del Mercat del Fòrum, entre d'altres.
Respecte a l'àrea d'ensenyament, es destinarà 1.295.000 euros, la major part del qual s'invertirà per a pintar les escoles IMET i per l'adquisició de mobiliari i material.
Dintre de l'àrea d'esports 500.000 euros seran per a arranjaments en les instal·lacions dels camps de futbol; 200.000 per a reformar els complexos esportius; 50.000 per a les pistes poliesportives a l'aire lliure; o 12.000 euros per a la millora del camp de tir.
En matèria de cultura i patrimoni, es preveuen 800.000 euros per al Quinta de Sant Rafael; 200.000 per a Ca la Garsa; 142.000 euros per a la Muralla; 140.000 euros per al Teatre Metropol; 160.000 euros s'invertiran en espais escènics i cultural; 125.000 euros per a la reserva arqueològica del carrer Eivissa; 100.000 euros per a l'Amfiteatre; 150.000 per al Camp de Mart; i 75.000 euros per a la redacció del proejcte de la Casa Castellernau.
Paral·lelament, es mantenen i amplien els plans d’asfaltat (1,5 M€) i de reductors de velocitat (75.000 €) per millorar la seguretat i la qualitat viària. També es destinaran 710.000 euros per al nou dipòsit de vehicles; 100.000 euros per a la millora de l'entorn de la platja Llarga; 60.000 euros per a la bassa de laminació de la Móra; 150.000 euros per a l'equipament cívic i social Llevant; 85.000 per al pla especial d'usos de la Part Alta, Part Baixa i Serrallo; i 100.000 per al Pla de Barri de Sant Salvador.
El Pla de Barris de la Part Baixa disposa de 2,4 M€ per continuar les actuacions d’habitatge, eficiència energètica i espais públics com els ajuts per la millora de l’eficiència energètica als edificis (724.441 euros), o els 150.000 euros que es destinaran a la millora de les càmeres de seguretat. El col·lector de pluvials de Torres Jordi també serà una de les inversions clau del pressupost. En concret, es destinaran 888.232,72 euros en una obra clau per ampliar la capacitat d’evacuació pluvial de la xarxa municipal. És a dir, la inversió conjunta per aquesta infraestructura supera el milió d’euros.
L’habitatge social és un dels temes clau del nou pressupost. S’invertiran 1,5 M € per a l’adquisició d’habitatge social i 250.000 € per rehabilitació d’edificis.
El transport públic és una de les grans prioritats d’aquest pressupost: s’hi destinen més d’1,8 M€ per renovar i ampliar la flota d’autobusos municipals, modernitzar equipaments i millorar la infraestructura de les cotxeres. En concret, els comptes municipals preveuen l’adquisició de 10 nous autobusos i 3 més d’articulats.
El pressupost també aposta per la transició ecològica i la millora de l’espai públic: amb 724.000 € per a parcs i jardins; 200.000 € per a refugis climàtics infantils; 100.000 € per a instal·lacions fotovoltaiques; i 32.000 € per a millores en la deixalleria fixa.
L’àrea de Serveis Socials rep 200.000 € per inversions, mentre que es destinen 36.000 € a polítiques d’igualtat i a la instal·lació d’un grup escultòric a la plaça de la Dona. També es destinaran 3250. euros al centres cívics de la ciutats per a la seva millora.
En matèria de Benestar animal es destinarà 50.000 euros per a l'ampliació i millora de la Protectora d'Animals i 50.000 per a la platja de gossos.