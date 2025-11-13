Neteja
FCC nega les dades de recollida publicades per l’Ajuntament de Tarragona
La companyia reitera que recorrerà les sancions
FCC Medi Ambient va emetre ahir un comunicat per exposar la seva posició sobre la falta de compliment en el traspàs dels serveis de recollida i neteja a la ciutat de Tarragona. L’empresa assegura que el servei es va prestar regularment fins al moment de lliurament de la flota al consistori i al nou adjudicatari. Segons les dades aportades per FCC, els dies 2 i 3 de novembre es van recollir 119 i 117 tonelades de residus respectivament, xifres que corresponen a un dia normal de treball. El 4 de novembre es van recollir 52 tonelades, aproximadament la meitat d’un dia habitual, ja que, d’acord amb les exigències municipals, a partir de les 9 hores es va començar l’entrega dels mitjans humans i materials a l’Ajuntament, segons indica la companyia.
FCC subratlla que a les 00:00 hores del 5 de novembre tots els mitjans humans i materials havien estat entregats, per la qual cosa des d’aquell moment l’empresa no té cap responsabilitat en la prestació dels serveis. D’acord amb l’acta de reversió signada amb l’Ajuntament el 5 de novembre, FCC va fer entrega de 2.778 contenidors i equips essencials, 85 vehicles en perfectes condicions operatives i 37 no funcionals. Aquests últims han estat reemplaçats per l’empresa des de la finalització del contracte el 2023 mitjançant vehicles de lloguer per satisfer les necessitats del servei. Una vegada realitzada la reversió del servei, l’empresa considera que correspon a l’Ajuntament o al nou prestatari cobrir aquesta mesura de contingència.
Lluita judicial
Davant les sancions imposades per l’Ajuntament a FCC Medi Ambient per suposats incompliments en els dies previs a l’entrega, l’empresa ha anunciat que recorrerà les mateixes per la via administrativa i prosseguirà per la via judicial en cas de ser necessari. FCC defensa que durant més de sis dècades ha actuat amb transparència, professionalitat i compromís, fins i tot en «condicions adverses» derivades de la falta de contracte i la impossibilitat de renovar maquinària durant més de dos anys i mig. La companyia ha recorregut diverses multes del consistori en anteriors ocasions als jutjats.