Judicial
L’Ajuntament de Tarragona imposa una sanció de 265.000 € a FCC pels incompliments en la recollida de residus
La sanció arriba després d’haver restablert la normalitat amb el nou servei d’Urbaser
Tarragona ha deixat enrere la crisi de la neteja i la recollida de residus després d’uns dies complicats marcats per la fi del contracte amb FCC i l’inici del nou servei amb Urbaser. El consistori ha anunciat que imposarà una sanció de 235.000 euros a l’antiga concessionària pels incompliments detectats durant els últims dies de contracte, entre l’1 i el 4 de novembre.
Segons ha explicat la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts, FCC només va realitzar 60 dels 214 serveis contractats, deixant-ne 154 sense executar, amb un cost de més de 54.000 euros. A més, al llarg del mes d’octubre l’empresa ja havia deixat de fer 582 serveis, valorats en 179.307 euros, que es descomptaran de la seva factura.
Orts ha destacat que, en només quatre dies, s’ha aconseguit revertir la situació i restablir la normalitat a tota la ciutat. “Hem recuperat el servei i garantit que els contenidors tornin a estar buits, nets i amb els entorns escombrats”, ha dit. També ha anunciat que, amb el nou contracte, aixecar i netejar diàriament sota els contenidors es convertirà en una pràctica habitual, “fet que suposarà un salt endavant en la cura de l’espai públic”.
Durant el cap de setmana s’ha desplegat un dispositiu extraordinari de neteja, que ha permès recollir més de 51.000 quilos de voluminosos —un 70% més del que es feia amb FCC— i 161 matalassos abandonats, davant les només nou unitats recollides per l’antiga concessionària en els darrers dies.
Amb aquest dispositiu, l’Ajuntament dona per tancada la crisi de la neteja, i reconeix la “implicació i esforç dels treballadors del servei” i la “paciència de la ciutadania” durant els dies més crítics.