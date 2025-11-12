Viral
La coneguda marca de begudes que gravarà el seu pròxim anunci internacional a Tarragona
Tarragona s’ha consolidat com un destí ideal per al rodatge de produccions publicitàries i cinematogràfiques
Coca-Cola ha escollit Tarragona com un dels escenaris principals per al rodatge del seu pròxim anunci internacional. La multinacional gravarà diverses seqüències a la ciutat com a part d’una nova campanya global que també tindrà localitzacions a Manresa, segons avança Regió7.
El projecte estarà a càrrec de la productora catalana Twentyfour Seven Grup SL, responsable de campanyes per a marques com Toyota o Powerade. El rodatge a Manresa començarà aquesta mateixa setmana a la plaça Porxada, on s’espera la participació d’entre 150 i 200 figurants contractats per la mateixa productora.
Tarragona
Encara que inicialment estava previst filmar també al camp de futbol del Congost, les dificultats per ajustar els horaris esportius han portat l’equip de producció a traslladar part de l’enregistrament a Tarragona, que acollirà diverses escenes clau de l’anunci.
En els darrers anys, la ciutat de Tarragona s’ha consolidat com un destí ideal per al rodatge de produccions publicitàries i cinematogràfiques, atraient marques internacionals i generant un notable impacte econòmic al territori.