La famosa fleca que arriba al local d’una mítica botiga de Tarragona

Aquesta cadena ja disposa d’una altra botiga a la ciutat, concretament, a la Rambla Nova

La nova botiga de 365 Obrador estarà situada a l’avinguda Ramón i Cajal.

La nova botiga de 365 Obrador estarà situada a l’avinguda Ramón i Cajal.365 Obrador

La cadena de fleques i cafeteries 365 Obrador obrirà una nova botiga a Tarragona. Concretament, estarà ubicada al local on es trobava instal·lada una mítica botiga de mobles de la ciutat, Mobles Leaders Juvenils, a l’avinguda Ramón i Cajal.

Això sí, això no significa que aquesta botiga de mobles juvenils hagi baixat definitivament la persiana, sinó que s’ha traslladat a un altre local de la ciutat, que està situat al carrer Mossèn Ritort i Faus.

Imatge del nou cartell que s’ha col·locat al local on obrirà 365 Obrador.

La cadena de fleques i cafeteries va penjar, fa uns mesos, un cartell on anunciaven que buscaven venedors i forners. «Estem buscant persones amb molt bona orientació al client, ganes d’aprendre i generar equip», indicaven. Ara, a la botiga hi ha un nou cartell on s’anuncia la seva obertura.

365 Obrador ja disposa d’una altra botiga a la ciutat de Tarragona, concretament, la que està situada a la Rambla Nova. Respecte a la resta de la demarcació, disposen d’un altre establiment al Passeig de Prim de Reus i un altre al carrer de Barcelona de Salou.

