Comerç
La famosa fleca que arriba al local d’una mítica botiga de Tarragona
Aquesta cadena ja disposa d’una altra botiga a la ciutat, concretament, a la Rambla Nova
La cadena de fleques i cafeteries 365 Obrador obrirà una nova botiga a Tarragona. Concretament, estarà ubicada al local on es trobava instal·lada una mítica botiga de mobles de la ciutat, Mobles Leaders Juvenils, a l’avinguda Ramón i Cajal.
Això sí, això no significa que aquesta botiga de mobles juvenils hagi baixat definitivament la persiana, sinó que s’ha traslladat a un altre local de la ciutat, que està situat al carrer Mossèn Ritort i Faus.
La cadena de fleques i cafeteries va penjar, fa uns mesos, un cartell on anunciaven que buscaven venedors i forners. «Estem buscant persones amb molt bona orientació al client, ganes d’aprendre i generar equip», indicaven. Ara, a la botiga hi ha un nou cartell on s’anuncia la seva obertura.
365 Obrador ja disposa d’una altra botiga a la ciutat de Tarragona, concretament, la que està situada a la Rambla Nova. Respecte a la resta de la demarcació, disposen d’un altre establiment al Passeig de Prim de Reus i un altre al carrer de Barcelona de Salou.