La botiga viral que arrasa a Espanya obre a Tarragona: maduixes, xocolata i toppings a mida
Aquesta botiga de maduixes és considerada la més famosa d’Espanya i té milions de visualitzacions a les xarxes socials
La Fresería, la botiga de maduixes més famosa d’Espanya, obrirà el seu primer local a Tarragona, concretament al carrer Sant Agustí. L’obertura forma part de l’expansió d’aquesta marca que s’ha convertit en un fenomen viral a les xarxes socials, acumulant milions de visualitzacions gràcies a les seves creatives i exclusives propostes amb maduixes.
El nou establiment permetrà als tarragonins gaudir d’una àmplia varietat de combinacions de maduixes amb xocolata i toppings, seguint el model que ha triomfat a altres ciutats espanyoles com Madrid, València, Barcelona o Màlaga. L’experiència s’ha dissenyat perquè cada client pugui personalitzar les seves postres segons els seus gustos.
Des del seu primer local a Madrid, La Fresería ha conquerit al públic amb productes que combinen maduixes fresques de diferents proveïdors nacionals amb xocolata amb llet, xocolata negra, Kinder, Lotus o matcha, i toppings que inclouen galetes, fruits secs i altres delícies. Aquest enfocament creatiu i visual ha estat clau per al seu èxit a les xarxes socials, on acumula més de 117.000 seguidors.
El concepte de botiga, de mida reduïda, permet una experiència interactiva. Els locals solen estar plens de clients que repeteixen la visita. Aquest model ha permès que La Fresería s’expandeixi ràpidament i hagi planificat obertures també fora d’Espanya, a ciutats com París i Lisboa.
Daniel Cabezas Ramírez
A Tarragona, el local al carrer Sant Agustí seguirà la mateixa filosofia, oferint postres personalitzables. Els emprenedors darrere de la marca han demostrat que l’atenció als detalls i la creativitat al producte són clau per atreure tant famílies com joves, consolidant la fidelitat del públic.
Amb aquesta obertura, La Fresería reforça la seva presència a Espanya i consolida la seva reputació com una de les marques de rebosteria més innovadores del país. L’arribada a Tarragona se suma a la seva estratègia d’expansió nacional, i promet convertir-se en un nou punt de referència per als amants dels dolços i de les experiències gastronòmiques virals.