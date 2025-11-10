Gastronomia
La nova botiga de pastissos de formatge que obre a Tarragona: porcions de Lotus, Oreo i pistatxo
Els primers 50 visitants rebran una porció de pastís de formatge gratis com a part de la celebració
La botiga de rebosteria artesanal La Favorita Xeeskeyk, originària de Reus, inaugurarà el divendres 28 de novembre el seu primer punt de venda al Parc Central, el centre comercial de Tarragona. Els primers 50 visitants rebran una porció de pastís de formatge gratis com a part de la celebració.
L’obrador s’especialitza en pastissos de formatge artesanals, amb una àmplia varietat que inclou la clàssica, dinosaure, happy hipo, Lotus, filipins blancs, Oreo, pantera rosa i pistatxo. A més, també ofereixen cookies amb sabors xocolata, pistatxo, Kinder i Lotus.
El local original a Reus està situat al carrer Raval del Robuster, número 31, amb horari de dilluns a dijous de 16:30 a 22:00, divendres de 16:30 a 22:30, dissabte de 16:00 a 22:30 i el diumenge tanca. L’obertura al Parc Central permetrà a la marca expandir-se i així arribar als veïns de Tarragona.
Des de l’equip de La Favorita Xeeskeyk destaquen la importància d’aquesta expansió: “Reus ens va acollir amb tant afecte que s’ha convertit en la nostra llar, ara fem el salt i obrim a Tarragona”. Així doncs, la inauguració tindrà lloc el 28 de novembre al Parc Central.