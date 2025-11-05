Successos
Una dona resulta ferida després de caure a les escales mecàniques del carrer del Vapor de Tarragona
L'afectada estava baixant un dels trams aturats amb un caminador quan ha patit l'accident
Una dona ha resultat ferida aquest dimecres al matí després de patir un accident a les escales mecàniques del carrer del Vapor de Tarragona. La víctima, d’edat avançada, ha caigut mentre baixava per un dels trams aturats de l’equipament. Els veïns han alertat als serveis d’emergència, i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per assistir a l’afectada.
Segons informen fonts municipals el tram concret per on ha caigut la dona no està espatllat, sinó que es troba aturat per petició dels veïns de la zona, després de repetides queixes sobre el soroll que provocava la seva cadena. Per tant, van decidir suspendre el seu funcionament fins que arribés una peça de recanvi.
A més, indiquen, la víctima utilitzava un caminador, cosa que queda explícitament prohibit i indicat als pictogrames de les mateixes escales. També assenyalen que tot i que en diferents ocasions s’han col·locat tanques per restringir el pas en trams aturats, els usuaris les han retirat i han transitat igualment per les escales.
El funcionament de les escales mecàniques és un reclam constant dels ciutadans. Per aquest motiu, aquest setembre el ple de l’Ajuntament va aprovar un nou contracte específic per al manteniment dels elevadors públics.
Tarragona
Tarragona destinarà 120.000 € anuals al manteniment de les escales mecàniques
Marta Omella
Es tracta d’un lot anual de 120.000 euros, que cobreix els 12 trams d’escales i 4 ascensors repartits per la ciutat. Amb aquesta mesura el consistori espera aconseguir un millor funcionament d’aquests equipaments, que aniran renovant progressivament les seves peces més antigues.