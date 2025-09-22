Equipaments
Tarragona destinarà 120.000 € anuals al manteniment de les escales mecàniques
El Ple de l’Ajuntament va aprovar divendres aquest nou lot específic, que també inclou els ascensors públics
El ple de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar divendres passat un nou contracte específic per al manteniment dels elevadors públics. Es tracta d’un lot anual de 120.000 euros, que cobreix els 12 trams d’escales i 4 ascensors repartits per la ciutat.
La mesura arriba després d’anys d’avaries recurrents i queixes veïnals, i té com a objectiu millorar el funcionament d’aquests equipaments, que sovint passen llargues temporades fora de servei.
«Parlem d’escales que tenen 15 anys, i això fa que moltes peces ja no es trobin al mercat. Algunes s’han de fabricar a mida i només les poden instal·lar equips molt especialitzats», assenyala el conseller d’Espai Públic Guillermo García.
Fins ara, el manteniment d’aquests equipaments estava inclòs en el contracte general d’espais municipals, però sense una partida econòmica clara. «El que fem ara és dotar-los d’un contracte propi i exclusiu, després d’haver-nos assessorat amb altres municipis i amb el mercat per establir una quantitat realista que garanteixi les necessitats», afegeix García.
Més enllà de les reparacions, l’empresa adjudicatària haurà de presentar un pla d’inversions per a la millora d’aquests elevadors. Així, l’Ajuntament destinarà 300.000 euros del pressupost de 2026 a renovar progressivament peces i trams de les escales més antigues. «No es tracta només de posar pedaços. Volem reparacions de fons que solucionin els problemes estructurals», afirma el conseller.
Els trams que acumulen més incidències són els de les escales situades al carrer Vapor, inaugurades el març de 2010, on és habitual trobar algun tram aturat. Actualment, per exemple, són els de baixada els que porten setmanes espatllats a causa d’un problema amb la cadena.
Altres motius pels quals fallen, apunta el conseller, serien casos com el sobreescalfament, comú durant l’estiu, o incidències puntuals causades per l’excés de pes entre d’altres. Per l’altra banda, les escales del pas soterrani de la plaça dels Carros fa gairebé un any que no funcionen, a conseqüència dels aiguats de la DANA del passat novembre.
Cal recordar que són escales «d’interior» i, per tant, menys resistents a la meteorologia. En aquest cas es tractaria d’una reparació encara més complexa i costosa. L’ascensor, en canvi, sí que es va poder rehabilitar.
La decisió, subratlla el conseller, respon també a una reivindicació constant dels veïns de la Part Baixa, usuaris freqüents dels equipaments per la seva proximitat. «Entenem perfectament la importància d’aquestes instal·lacions. Si arribes al carrer Vapor i et trobes dos trams aturats, és un problema greu per a qualsevol persona amb mobilitat reduïda», reconeix.