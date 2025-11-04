Viral
El millor còmic d’Espanya arrasa a Tarragona: ven totes les entrades en 5 minuts
L’espectacle tindrà lloc el proper 18 de juliol de 2026, encara que molts demanen al còmic una segona data
El còmic Juan Dávila ha esgotat en només cinc minuts totes les entrades per al seu espectacle El palacio del pecado, que se celebrarà el 18 de juliol de 2026 a la CaixaBank Tarraco Arena. Les localitats, que van sortir a la venda divendres passat a les 12:00 hores, es van vendre per complet només uns minuts després d’obrir-se la compra online.
Les entrades partien dels 40 euros, i en poques hores ja van començar a aparèixer ofertes de revenda per més de 120 euros, una pràctica que el mateix Dávila ha desaconsellat públicament. Davant de l’allau de comentaris a les xarxes socials, nombrosos tarragonins han demanat a l’humorista que anunciï una segona data a la ciutat per a poder gaudir de l’espectacle.
Camp de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Juan Dávila, que va començar la seva carrera en petits teatres de Madrid, s’ha convertit en un autèntic fenomen de l’humor nacional. El seu estil provocador, proper i espontani li ha permès omplir recintes a tot el país. De fet, segons la seva pàgina web, les més de cinquanta actuacions programades per a aquest any i 2026 ja compten amb l’aforament complet.
El còmic madrileny continua trencant rècords amb cada funció i ha convertit El palacio del pecado en una de les gires més exitoses del panorama escènic espanyol. Mentrestant, els fans de Tarragona esperen que la impressionant demanda porti l’artista a anunciar una nova data, on el riure i l’espectacle estan més que garantits.