Solidari
El Mamapop solidari omple Tarragona de música i emoció en la seva desena edició
Amb més de 900 entrades venudes i prop del 85% de l’aforament complet, els beneficis del concert es destinen íntegrament a la investigació pel càncer de mama
Les cançons mítiques dels guateques dels anys seixanta i setanta han marcat el ritme de la solidaritat aquest dissabte al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Més de 900 persones han format part d’una nit plena d’emoció en la qual s’ha demostrat un cop més que la música pot ser una eina solidària poderosa.
Amb prop del 85% de l’aforament del Palau complet, el Mamapop 2025 ha estrenat a Tarragona el seu desè espectacle amb una trentena de professionals sobre l’escenari que han fet un recorregut per grans clàssics de Los Brincos, Nino Bravo, Marisol, Raphael, el Duo Dinámico, Fórmula V o Camilo Sesto, entre altres.
Tarragona
Ruben Viñuales i Noemí Llauradó promocionen el Mamapop cantant ‘Corazón contento’ de Marisol
Daniel Cabezas Ramírez
Una vegada més tots els beneficis aconseguits amb el concert d’aquest dissabte es destinen íntegrament a la recerca pel càncer de mama l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que enguany celebra el seu 20è aniversari. Manel Simon, director i fundador de Mamapop, ha agraït «l’esforç col·lectiu de públic, professionals, entitats col·laboradores i persones voluntàries que han contribuït a transformar la música i l’espectacle en recerca, esperança i futur».
El Mamapop Tarragona ha estat possible gràcies al suport de Fundación Repsol, Factor Energia, l’Ajuntament de Tarragona, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, la Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona i Fundació La Caixa. A més s’ha comptat amb la col·laboració de diferents empreses i entitats com el Club Rotary Tarragona, el Club Bàsquet Tarragona i el Nàstic de Tarragona.
Sobre Mamapop
El concert solidari Mamapop neix a Lleida al novembre de 2014 amb l’objectiu d’aconseguir finançament per a la recerca científica sobre el càncer de mama. A Lleida, Mamapop destina els seus beneficis a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, convertint-se en la primera font de finançament privat de l’IRBLleida per la investigació en càncer de mama. A les comarques de Tarragona es col·labora amb l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) en la mateixa línia i fins al moment l’aportació ha estat de 54.575€.
Sobre l’IISPV
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) integra la investigació biomèdica liderada des del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. És l’instrument del qual han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l’Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.