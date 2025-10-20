Viral
Ruben Viñuales i Noemí Llauradó promocionen el Mamapop cantant ‘Corazón contento’ de Marisol
Al vídeo també han participat Xavier Grasset, Oriol Grau, Mariona Escoda i jugadors del Nàstic i del CBT
El Mamapop, el concert solidari que cada any combina música i recaptació de fons per a la investigació contra el càncer de mama, ja ha posat en marxa la seva campanya amb la publicació del vídeo promocional. L’acte tindrà lloc el pròxim 1 de novembre i els beneficis es destinaran íntegrament a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).
El vídeo compta amb la participació de diferents personalitats com l’alcalde Rubén Viñuales, la consellera de Cultura Sandra Ramos, la presidenta de la Diputació Noemí Llauradó, el periodista Xavier Grasset, els actors Oriol Grau i Toni Albà, la cantant Mariona Escoda, i el xef Moha Quach. També col·laboren entitats com el CBT, el Nàstic de Tarragona —amb els jugadors Marc Álvarez i Enric Pujol-, l’Associació Dones de la Casa del Mar, ViaT i Factor Energia.
L’edició d’enguany ret homenatge a la música de les festes, amb un espectacle en el qual participaran una trentena de músics i artistes sobre l’escenari. El repertori inclourà adaptacions de cançons de Nino Bravo, Camilo Sesto, Marisol, Jeannette, Los Bravos, Fórmula V, Miguel Ríos, Julio Iglesias, Albert Hammond o Los Brincos, entre altres grans noms de l’època.
L’esdeveniment, que tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos, se celebrarà en el marc del 20è aniversari de l’IISPV, fet que afegeix un valor especial a aquesta edició, reforçant el vincle entre el festival i la investigació oncològica. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial: www.mamapop.cat.