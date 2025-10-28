Solidaritat
El Serrallo acollirà la III Caminada per l’Ictus per promoure la salut cerebral i la vida activa
La cita combinarà una caminada popular, un sorteig solidari i una paella popular en suport de les persones afectades amb ictus
El barri del Serrallo serà, el pròxim dissabte 15 de novembre, l’escenari de la III Caminada per l’Ictus, una jornada lúdica, divulgativa i solidària que té com a objectiu promoure la salut cerebral, conscienciar sobre la prevenció de l’ictus i fomentar els hàbits de vida saludables.
La cita, oberta a tota la ciutadania, està organitzada per la Unitat d’Ictus de l’Hospital Universitari Joan XXIII, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, el Port de Tarragona, la Fundació Hospital Joan XXIII, l’Associació de Pacients Sobreviure a l’Ictus Tarragona i diverses entitats i empreses del territori.
Les activitats s’iniciaran a dos quarts de deu del matí a la pèrgola del restaurant El Pòsit del Serrallo, on es podran fer inscripcions d’última hora. En aquest mateix punt, els participants podran fer donacions i adquirir els tiquets per a la paella popular (5 euros) i per a la rifa solidària (3 euros). La recaptació es destinarà íntegrament a activitats de suport a persones afectades per ictus, a través de l’Associació Sobreviure a l’Ictus Tarragona.
A les onze del matí es donarà el tret de sortida a la caminada popular, que recorrerà cinc quilòmetres entre el Serrallo i Marina Port Tarraco. La jornada comptarà amb la participació dels Xiquets del Serrallo, que aixecaran un pilar davant del seu local per donar un toc festiu a l’esdeveniment.
En finalitzar la caminada, cap al migdia, es farà el sorteig solidari amb premis aportats per establiments i empreses col·laboradores del territori. Tot seguit, es servirà la paella popular, i a l’espai de l’antic Pòsit es duran a terme activitats divulgatives sobre la prevenció i actuació davant d’un ictus. A més, diverses persones que n’han patit oferiran el seu testimoni per conscienciar sobre la importància de reconèixer els símptomes i actuar amb rapidesa.
Les inscripcions són gratuïtes i ja es poden fer a través de l’enllaç disponible als canals oficials de l’Hospital Universitari Joan XXIII i de l’Ajuntament de Tarragona.